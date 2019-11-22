Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПутин назвал долю современного оружия и техники в армии

Глава государства призвал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%. Ранее Путин отмечал, что Россия будет и дальше совершенствовать своё передовое оружие.
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Путин заявил, что доля современного оружия и техники в армии достигла 68%

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