Глава государства призвал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%. Ранее Путин отмечал, что Россия будет и дальше совершенствовать своё передовое оружие.

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

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