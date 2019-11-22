Армия и оружие
RT на русскомПутин назвал долю современного оружия и техники в армии
Глава государства призвал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%. Ранее Путин отмечал, что Россия будет и дальше совершенствовать своё передовое оружие.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:08, Ашберн
Политика
Газопровод «Северный поток-2» запустят в середине 2020 года
Запуск в работу газопроводной магистрали «Северный поток-2» состоится в середине 2020 года.
Общество
Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Позже было принято решение отложить вступление в силу новых правил медосмотра для водителей.
Общество
Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии
В российской армии зафиксировали рост насилия в отношении подчиненных со стороны командиров.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Кино
Государство получит данные о просмотрах сериалов в интернете
Онлайн-кинотеатры начнут предоставлять государству данные о просмотре фильмов и сериалов.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Футбол
Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене
По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.
Культура
Выяснились детали разговора Дорониной с Путиным
Армия и оружие
Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию
Активные боевые действия в Сирии были завершены, а исход боевиков из этой страны в Россию предотвращен.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Политика
Путин назвал главную задачу России на ближайшие десять лет
Главной задачей ближайших десяти лет является укрепление военного, технического и кадрового потенциала за счет эффективного расходования средств, заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Совбеза РФ.
Политика
Путин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества, присуждённый посмертно, вдовам погибших во время испытаний на полигоне под Северодвинском.
Общество
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом
Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Футбол
Главный секретарь РФС может выдвинуться в президенты РПЛ
Генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева назвали возможным претендентом на пост президента Российской премьер-лиги.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Кино
ТНТ представил первый анимационный проект
Креативный продюсер Владимир Федоров предположил, что в ближайшем будущем на ТНТ могут появиться и другие анимационные сериалы.
Наука
Пятую фундаментальную силу вселенной открыли венгерские физики
Футбол
Месси прислал подарок на 15-летие футболисту дортмундской «Боруссии»
Нападающий юношеской команды дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко сообщил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал ему подарок на 15-летие.
Авто
Volkswagen представила купеобразный Teramont Cross Sport
Дебют нового купеобразного кроссовера Teramont/Atlas Cross Sport состоялся на автомобильной выставке в американском Лос-Анджелесе.
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снялась в трусах на фоне Исаакиевского собора
Несмотря на холодный питерский ноябрь, 33-летняя Бузова, прожившая большую часть своей жизни в Санкт-Петербурге, решила сфотографироваться на фоне Исаакиевского собора, но сделать это почему-то предпочла в нижнем белье — топе и трусах.
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.