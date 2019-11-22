Армия и оружие
Газета.RuПутин назвал долю современного оружия и техники в армии
Президент России Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, на котором рассматривались перспективы развития Вооруженных сил до 2030 года. Он отметил уровень оснащения российской армии современным оружием, многие образцы которого не имеют аналогов в мире.
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Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.RT на русском06:03
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