Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПутин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%. Об этом, выступая на заседании коллегии Минобороны, заявил российский лидер Владимир Путин. Как указал глава государства, за 2019 год в развитии вооружённых сил произошло «много качественных и системных изменений».
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Путин: Доля современного оружия в российской «ядерной триаде» - 82%

Комсомольская правда06:43

Путин рассказал о доле современного оружия в «ядерной триаде» России

Телеканал 360°06:40

Путин: Доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%

Life.ru06:32

Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

REGNUM06:27

Путин: доля новейшего оружия в «ядерной триаде» достигла 82%

News.ru06:27

Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

RT на русском06:18

Шойгу: США хотят сократить готовность авиации к применению ядерного оружия до суток

ТАСС06:34
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Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

BFM.ru 00:07
Спорт

В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Российская газета 05:18
Общество

Истребитель Су-57 потерпел первую аварию

Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Ведомости 03:20
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Salt Mag 03:26
Общество

Васильева призвала родителей говорить с детьми о сексе

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что родители в первую очередь, а не учителя, должны заниматься сексуальным просвещением детей.
Московский Комсомолец 05:29
Политика

Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
РЕН ТВ 04:07
Общество

В Москве отказались от проекта 72-этажного дома

Власти Москвы отказались от проекта 72-этажного дома по программе реновации в Северо-Западном административном округе.
Lenta.ru 06:38
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.
Lenta.ru 06:42
Происшествия

Экс-глава ГУ МЧС по Кузбассу не признал вину по делу «Зимней вишни»

RT на русском 05:41
Общество

Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

Интерфакс 04:01
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Политика

В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:33
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец вчера в 06:48
Технологии

Apple может выпустить компьютер для киберспортсменов

Компания Apple готовится выйти на рынок киберспортивных PC. В Купертино планируют выпустить игровой компьютер стоимостью до $5 тысяч.
News.ru 03:48
Происшествия

Стало известно о пропаже сотрудника ФБК Шаведдинова после обысков

Как отметил основатель ФБК Алексей Навальный, Шаведдинова могли увезти из Москвы в Архангельск.
Московский Комсомолец 04:49
Политика

Путин заявил об улучшении системы управления ВС РФ

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны во вторник заявил, что система управления российскими войсками была существенно улучшена.
Политическая Экспертиза 06:36
Происшествия

СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях

Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам Федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
РБК 04:37
Общество

Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ

Lenta.ru 03:08
Общество

В Венеции в преддверии Рождества вновь затопило улицы

12 ноября уровень воды в городе поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году.
Интерфакс Религия вчера в 06:13
Происшествия

В Москве начали проверку судов и вокзалов из‑за угроз взрывов

В понедельник в Москве эвакуировали 15 районных судов, в них поступили сообщения о минировании, также проверяются вокзалы, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 04:26
Политика

Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту

Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Суть событий вчера в 12:51
Происшествия

В Москве обнаружили тело женщины с пакетом на голове

На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны. По подозрению в убийстве задержан брат женщины.
Газета.Ru 06:31
Культура

Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны

О причастности Мединского к возвращению "Эпидемии" на экраны сообщает "Медуза" со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ.
КиноПоиск 04:10
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Экономика

Бизнес-омбудсмен: письмо Минфина о совмещении ЕНВД и УСН не освободит от наказания

Призываю очень аккуратно относиться к этим разъяснениям на текущий момент.
Новый Калининград.Ru вчера в 14:01
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» проведет стрельбы в Баренцевом море

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вышел в Баренцево море, где проведет артиллерийские стрельбы.
ТК Звезда 04:58
Происшествия

Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Коммерсантъ 06:16
Происшествия

Суд продлил арест расчленившего аспирантку экс-доцента СПбГУ Соколова

Коммерсантъ 05:48
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Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru вчера в 15:00
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