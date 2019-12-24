Армия и оружие
RT на русскомПутин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России
Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%. Об этом, выступая на заседании коллегии Минобороны, заявил российский лидер Владимир Путин. Как указал глава государства, за 2019 год в развитии вооружённых сил произошло «много качественных и системных изменений».
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Общество
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Общество
Васильева призвала родителей говорить с детьми о сексе
Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что родители в первую очередь, а не учителя, должны заниматься сексуальным просвещением детей.
Политика
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
Общество
В Москве отказались от проекта 72-этажного дома
Власти Москвы отказались от проекта 72-этажного дома по программе реновации в Северо-Западном административном округе.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Технологии
Apple может выпустить компьютер для киберспортсменов
Компания Apple готовится выйти на рынок киберспортивных PC. В Купертино планируют выпустить игровой компьютер стоимостью до $5 тысяч.
Происшествия
Стало известно о пропаже сотрудника ФБК Шаведдинова после обысков
Как отметил основатель ФБК Алексей Навальный, Шаведдинова могли увезти из Москвы в Архангельск.
Политика
Путин заявил об улучшении системы управления ВС РФ
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны во вторник заявил, что система управления российскими войсками была существенно улучшена.
Происшествия
СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях
Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам Федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
Общество
Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ
Общество
В Венеции в преддверии Рождества вновь затопило улицы
12 ноября уровень воды в городе поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году.
Происшествия
В Москве начали проверку судов и вокзалов из‑за угроз взрывов
В понедельник в Москве эвакуировали 15 районных судов, в них поступили сообщения о минировании, также проверяются вокзалы, сообщает ТАСС.
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Происшествия
В Москве обнаружили тело женщины с пакетом на голове
На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны. По подозрению в убийстве задержан брат женщины.
Культура
Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
О причастности Мединского к возвращению "Эпидемии" на экраны сообщает "Медуза" со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Экономика
Бизнес-омбудсмен: письмо Минфина о совмещении ЕНВД и УСН не освободит от наказания
Призываю очень аккуратно относиться к этим разъяснениям на текущий момент.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проведет стрельбы в Баренцевом море
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вышел в Баренцево море, где проведет артиллерийские стрельбы.
Происшествия
Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».