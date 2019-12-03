Армия и оружие

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин назвал долю современного вооружения ВМФ России

Доля современного вооружения Военно-морского флота (ВМФ) России составляет 68%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Сочи, посвящённого выполнению гособоронзаказа для ВМФ. «В целом доля современного вооружения ВМФ составляет 68%», — сказал президент.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Путин рассказал об оснащении ВМФ

Доля оснащения Военно-морского флота РФ современным вооружением составляет 68%, заявил в ходе военного совещания президент России Владимир Путин. "Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%", - сказал Путин. Он добавил, что Россия продолжит развитие ВМФ.
РИА Новости08:10

Подробнее о событии

Путин сообщил об оснащенности ВМФ современным оружием на 68%

Коммерсантъ09:01

Путин назвал долю оснащения ВМФ современным вооружением

Известия08:37

Путин: ВМФ России получит в 2019 году более 480 единиц вооружений и военной техники

ТАСС08:08

Путин сообщил о модернизации флота из-за угрозы со стороны НАТО

РБК08:24

Путин пообещал дальнейшее развитие ВМФ

Московский Комсомолец08:15

Путин назвал долю оснащения ВМФ современным вооружением

RT на русском08:31

ВМФ получит более 480 образцов вооружений, заявил Путин

РИА Новости08:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

РБК вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова прокомментировала новости об измене Тимати

Разговоры об изменах Тимати дошли до Решетовой, и она решила высказаться по этому поводу.
Uznayvse.ru 06:46
Религия

4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы

В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Фома вчера в 16:50
Политика

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
RT на русском 08:53
Происшествия

Консульство РФ подтвердило факт убийства россиянки в Испании

Российское Генеральное консульство в Барселоне подтвердило факт убийства гражданки РФ в Испании.
Российская газета 07:35
Политика

Украина хотела бы привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе

Пристайко подтвердил, что Украина стремится стать частью альянса и сохраняет этот курс, несмотря на военные действия на своей территории.
Эхо Москвы 11:03
Наука

От онкологии защищают яблоки, орехи и морковь

О восьми полезных продуктах, содержащих природные соединения, которые обладают сильными противораковыми свойствами, необходимыми в рационе для ежедневного употребления, сообщает портал MedikForum.ru.
Ugpressa.ru 00:05
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Пятый канал 07:31
Политика

В Германии задержали фигуранта украинского «газового дела», пишут СМИ

Фигурант "газового дела" и экс-депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко задержан в Германии, сообщило во вторник издание Liga.net со ссылкой на источник в украинской Генпрокуратуре.
РИА Новости 11:45
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Известия 01:31
Экономика

В России снова подорожали гречка и пшено

Оптовые цены на гречневую крупу в РФ после некоторого падения на минувшей неделе вновь пошли вверх, следует из данных компании "ПроЗерно", с которыми ознакомился "Интерфакс".
Интерфакс 10:13
Политика

Нужно лишь 50 миллиардов: Украина придумала, как по-новому платить пенсии жителям республик Донбасса и вернуть им долги

В Верховной раде подготовили проект закона, который уже в 2020 году значительно упростит выплату пенсий жителям республик Донбасса.
КП - Донецк вчера в 10:10
Политика

В Госдепе заявили, что США не считают Россию спонсором терроризма

Госдепартамент США не считает, что Россия является государством-спонсором терроризма и должна быть включена в соответствующий список, заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.
РИА Новости 11:55
Политика

Трамп и Макрон признали необходимость наладить диалог с Россией

Макрон, в свою очередь, отметил, что необходимо налаживать стратегический диалог с Россией, передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:15
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
Культура

В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Россия – Культура вчера в 12:21
Общество

США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.
Lenta.ru 11:11
Музыка

Spotify назвал самых популярных музыкантов десятилетия

News.ru 10:22
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Политика

Американский ведущий оценил уровень влияния Путина на США

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) заявил, что президент России Владимир Путин ненавидит США меньше, чем некоторые американские журналисты либерального толка.
Lenta.ru 12:00
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru 11:19
Энергетика

Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти

Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
BFM.ru 11:10
Футбол

Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетико»

Гол Лионеля Месси принес победу "Барселоне" в матче 15-го тура чемпионата Испании над мадридским "Атлетико" - 1:0.
Российская газета 01 декабря в 23:13
Шоу-бизнес

Актер Певцов обвинил Познера в желании уничтожить Россию

Актер Дмитрий Певцов назвал журналиста Владимира Познера врагом России, который хочет, чтобы страна вымерла.
Lenta.ru 10:57
Хоккей

«Салават Юлаев» победил «Трактор» и прервал серию поражений

Газета.Ru 11:45
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Финансы

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2900 пунктов впервые с 1 ноября 2019 года.
ТАСС 09:23
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс 11:16
Общество

МИД РФ назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом

Обвиняемый в шпионаже гражданин США и еще трех стран Пол Уилан прибегает к симуляции, которая входит в курс подготовки разведки, а его здоровью ничего не угрожает.
Российская газета 11:51
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM вчера в 04:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное