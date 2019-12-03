Армия и оружие
Rambler News ServiceПутин назвал долю современного вооружения ВМФ России
Доля современного вооружения Военно-морского флота (ВМФ) России составляет 68%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Сочи, посвящённого выполнению гособоронзаказа для ВМФ. «В целом доля современного вооружения ВМФ составляет 68%», — сказал президент.
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Доля оснащения Военно-морского флота РФ современным вооружением составляет 68%, заявил в ходе военного совещания президент России Владимир Путин. "Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%", - сказал Путин. Он добавил, что Россия продолжит развитие ВМФ.РИА Новости08:10
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