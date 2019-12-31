Единство россиян является основой для достижения самых высоких целей страны. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к гражданам, которое прозвучало в телеэфире на Дальнем Востоке.

Политика Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

Общество Вступил в силу закон о повышении МРОТ Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает ИА REGNUM.

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Политика Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.

Здоровье Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани «Например, астматикам и людям с хронической обструктивной болезнью легких нельзя в баню, человек просто может задохнуться», — говорит врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.