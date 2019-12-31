Политика
Вечерняя МоскваПутин назвал единство россиян основой для достижения высоких целей
Единство россиян является основой для достижения самых высоких целей страны. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к гражданам, которое прозвучало в телеэфире на Дальнем Востоке.
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Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Наука
К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев
Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за неуважение к гимну РФ
Политика
В Кремле заявили, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газовым вопросам, передаёт ТАСС.
Экономика
Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей
С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
Общество
Вступил в силу закон о повышении МРОТ
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает ИА REGNUM.
Музыка
Лазарев рассказал, что не стремился победить на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что не надеялся на победу на "Евровидении-2019", поскольку понимал политический настрой в отношении России.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Общество
Эндокринолог рассказала, что лучше есть первого января
Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Савельева в разговоре с RT рассказала, что утром первого января необходимо легко позавтракать, после чего выйти на прогулку.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Здоровье
Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани
«Например, астматикам и людям с хронической обструктивной болезнью легких нельзя в баню, человек просто может задохнуться», — говорит врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.
Политика
США направили в Ирак дополнительные силы для защиты дипломатов
Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке.
Футбол
Василий Березуцкий — о тренерском опыте в «Витессе»: «Задача в моей голове может быть одна — победа. Но есть «Аякс»
Экс-помощник Леонида Слуцкого в «Витессе» Василий Березуцкий рассказал о полученном опыте и поделился мнением о причинах отставки тренерского штаба арнемского клуба.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Политика
Польский премьер обвинил Путина в сознательной лжи
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Владимир Путин сознательно лжёт о Польше.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, один человек пострадал
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один
Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
Хоккей
Брагин: «С Германией играли в режиме плей-офф»
Сегодня была игра в режиме плей-офф.
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
Здоровье
Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя
По словам главного врача клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмилы Мальмейстер, для начала надо отказаться от алкоголя хотя бы на месяц.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.