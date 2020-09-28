Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM "Наши меры поддержки спроса в целом работают и оказывают необходимый эффект", — сказал глава государства. В то же время Путин отметил, что для долгосрочной устойчивости рынка жилья необходим также и рост предложения.

С чего всё началось Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья Президент России Владимир Путин отметил эффект, который принесли меры поддержки строительства жилья. Об этом он заявил в понедельник на расширенном заседании президиума Госсовета. ТАСС вчера в 12:56