Путин назвал эффективными меры поддержки спроса на жильё в России
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Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM "Наши меры поддержки спроса в целом работают и оказывают необходимый эффект", — сказал глава государства. В то же время Путин отметил, что для долгосрочной устойчивости рынка жилья необходим также и рост предложения.В источнике
С чего всё началось
Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья
Президент России Владимир Путин отметил эффект, который принесли меры поддержки строительства жилья. Об этом он заявил в понедельник на расширенном заседании президиума Госсовета.
ТАССвчера в 12:56
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