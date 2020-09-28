Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Путин назвал эффективными меры поддержки спроса на жильё в России

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM "Наши меры поддержки спроса в целом работают и оказывают необходимый эффект", — сказал глава государства. В то же время Путин отметил, что для долгосрочной устойчивости рынка жилья необходим также и рост предложения.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья

Президент России Владимир Путин отметил эффект, который принесли меры поддержки строительства жилья. Об этом он заявил в понедельник на расширенном заседании президиума Госсовета.
ТАССвчера в 12:56
Подробнее о событии
RT на русском

Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья

RT на русскомвчера в 13:55
Газета.Ru

Путин положительно оценил меры поддержки строительства жилья

Газета.Ruвчера в 13:33
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Интерфаксвчера в 13:19
Lenta.ru

Путин призвал больше строить в России

Lenta.ruвчера в 13:26
Известия

Путин положительно оценил принятые меры по поддержке спроса на жилье

Известиявчера в 12:59
ТАСС

Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья

ТАССвчера в 12:56
Российская газета

Путин назвал меры по поддержке спроса на жилье реально работающими

Российская газетавчера в 13:28

Варданян назвал единственный путь решения конфликта Еревана и Баку

Создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян считает, что решить конфликт между Арменией и Азербайджаном можно только путем мирных переговоров.
Варданян назвал единственный путь решения конфликта Еревана и Баку
РБКвчера в 11:04

Ротару и Пугачеву состарили с помощью нейросети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@ alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посмотрел на предложенные журналистами телеканала НТВ снимки знаменитостей и рассказал, какие именно манипуляции с лицами Пугачевой и Ротару производили хирурги.
Невские Новостивчера в 14:00

В севастопольских школах и университете выявлены очаги коронавируса

В Севастопольском государственном университете и двух учреждениях среднего образования были выявлены очаги новой коронавирусной инфекции, об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона заявила специалист севастопольского отделения Роспотребнадзора Зарема Смаилова.
ForPostвчера в 08:00
13

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
1,1K

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
24

«До приезда думал о Карпине: „Ого, вот это он жесткий“. Так и оказалось». Кэнто Хасимото — о тренере «Ростова», России, еде, родной стране и мифах о ней

Новый герой ростовской команды дал первое большое интервью после переезда в Россию Кэнто Хасимото стал шестым японским футболистом в истории российских чемпионатов.
Спорт-Экспрессвчера в 13:45

Рядовому Шамсутдинову предъявили счет

Родные убитых требуют компенсацию морального вреда в 27,6 млн рублей Семьи военных, которых в Забайкалье расстрелял солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, подали гражданские иски о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 27,6 млн руб. Они заявлены в рамках рассмотрения судом уголовного дела, предварительное заседание по которому назначено на 29 сентября.
Коммерсантъвчера в 12:44
1

В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

Депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали правительство ФРГ "сохранить нейтралитет" Киева и, по возможности, высказываться против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, говорится в обращении политиков.
Газета.Ruвчера в 05:31
26