Ранее Путин говорил о том, что темпы роста ВВП в России должны быть выше мировых.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Происшествия Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.

Экономика В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.

Здоровье Онколог сообщил о простом способе снизить риск заболевания раком Заместитель главврача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев назвал самый простой способ снизить вероятность развития рака.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Армия и оружие Турция перебрасывает ракетные комплексы к границе Идлиба «Колонна грузовиков с системами РСЗО из различных войсковых частей Турции достигла района Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом», — указывается в заявлении.

Общество Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.

Политика Филиппины расторгают военный договор с США Министерство иностранных дел Филиппин направило в Вашингтон уведомление о намерении в одностороннем порядке аннулировать военный договор с США.

Политика Встреча контактной группы по Донбассу завершилась в Минске В Минске завершилась очередная встреча представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, и вновь практически безрезультатно.

Армия и оружие НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных "Министры подтвердили поддержку Ирака и договорились активизировать миссию НАТО по учебной подготовке, а также что НАТО возьмет на себя текущие учебные мероприятия по коалиции", - сказал генсек Североатлантического альянса.

Экономика Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.