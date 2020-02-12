Экономика

ФАНФАНПутин назвал гарантии прочности российской экономики

Ранее Путин говорил о том, что темпы роста ВВП в России должны быть выше мировых.
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Парадоксальный Путин: президент «заклинает» новый инвестиционный цикл

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Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
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Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
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В Минске завершилась очередная встреча представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, и вновь практически безрезультатно.
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