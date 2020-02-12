Экономика
ФАНПутин назвал гарантии прочности российской экономики
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Футбол
«Ювентус» заключил новую сделку с компанией Allianz на 103 млн евро
Благодаря соглашению, клуб пополнит свою казну на 103,1 млн евро. Сделка вступит в силу с 2023 года, когда истечёт срок прежнего соглашения.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Игры
Ubisoft анонсировала Prince of Persia: The Dagger of Time, и это «побег из комнаты»
Шоу-бизнес
Джо Джонас и Софи Тернер станут родителями
Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка.
Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Здоровье
Онколог сообщил о простом способе снизить риск заболевания раком
Заместитель главврача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев назвал самый простой способ снизить вероятность развития рака.
Общество
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Армия и оружие
Турция перебрасывает ракетные комплексы к границе Идлиба
«Колонна грузовиков с системами РСЗО из различных войсковых частей Турции достигла района Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом», — указывается в заявлении.
Шоу-бизнес
Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей
Общество
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview
Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Происшествия
В «Галерее» группа молодых людей подралась с охраной ТЦ
Политика
Филиппины расторгают военный договор с США
Министерство иностранных дел Филиппин направило в Вашингтон уведомление о намерении в одностороннем порядке аннулировать военный договор с США.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Новое телевизионное шоу «Док-Ток», которое Ксения Собчак ведет вместе с Александром Гордоном, раскритиковали зрители.
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Армия и оружие
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Политика
Встреча контактной группы по Донбассу завершилась в Минске
В Минске завершилась очередная встреча представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, и вновь практически безрезультатно.
Футбол
«Тамбов» может подписать полузащитника «Динамо»
Общество
Суд в Пензе приговорил фигурантов дела «Сети» к срокам от 6 до 18 лет
Чернов был осужден на 14 лет колонии строгого режима, Иванкин – на 13 лет, Кульков – на 10 лет, Куксов – на 9 лет колонии общего режима и Сагынбаев – на 6 лет.
Армия и оружие
НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
"Министры подтвердили поддержку Ирака и договорились активизировать миссию НАТО по учебной подготовке, а также что НАТО возьмет на себя текущие учебные мероприятия по коалиции", - сказал генсек Североатлантического альянса.
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.