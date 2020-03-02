Армия и оружие
Политическая ЭкспертизаПутин назвал гиперзвуковое оружие РФ гарантом стабильности в мире
Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и обеспечивать стабильность в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Соединенные Штаты когда-то нарушили мировой стратегический баланс, создав свою систему противоракетной обороны.
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Создав эти современные комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем. Принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности.
с чего всё началось
Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, заявил президент России Владимир Путин.ТАСС01:34
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Биатлон
CAS дал МОКу сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) в течение суток предоставить объяснение поддельных подписей в документах по делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Политика
В Госдуме рассказали о новых поправках Путина в Конституцию
Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что глава государства предложил на рассмотрение Госдумы свой блок поправок в Конституцию заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Армия и оружие
SANA: турецкие военные сбили два сирийских самолета
Представители Сирийского арабского информационного агентства (SANA) заявили, что турецкие подразделения сбили два сирийских воздушных судна, оба пилота благополучно катапультировались, их жизни вне опасности.
Армия и оружие
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Политика
В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу
11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.
Общество
Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в Москве
"Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей", - говорится в сообщении.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
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В России обнаружили новый вид телефонного мошенничества
Ранее газета «Известия» писала, что клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси.
Происшествия
Стали известны имена пострадавших в московской сауне
В настоящий момент информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
Армия и оружие
Bloomberg: Турция впервые использовала рой дронов в Сирии
В Сирии турецкая армия против правительственных сил страны впервые использовала "рой дронов".
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей
Этап Кубка мира по биатлону, который состоится в Чехии с 5 по 8 марта, пройдет без зрителей.
Происшествия
В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате
Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел американский авианосец
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Политика
Эрдоган: в Европу направляются миллионы беженцев
По мнению Эрдогана, игра в одни ворота завершилась и пришла очередь Евросоюза брать на себя ответственность.
Политика
Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Политика
Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
Футбол
Казань примет матч за Суперкубок УЕФА
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Здоровье
Один из временных госпиталей закрыли в Ухане
Один из временных специализированных госпиталей закрыли в китайском городе Ухане.
Общество
Вредные для климата компании оставят без денег
Государственный пенсионный фонд Норвегии (GPFG), крупнейший суверенный фонд в мире, решил избавиться от акций четырех компаний, чья деятельность наиболее вредна для климата.