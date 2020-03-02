Армия и оружие

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПутин назвал гиперзвуковое оружие РФ гарантом стабильности в мире

Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и обеспечивать стабильность в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Соединенные Штаты когда-то нарушили мировой стратегический баланс, создав свою систему противоракетной обороны.
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Владимир Путин
Создав эти современные комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем. Принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности.
— Владимир ПутинСвободная Пресса 03:01
с чего всё началось

Путин: новое российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс

Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС01:34

Подробнее о событии

Путин раскрыл назначение гиперзвукового оружия России

Московский Комсомолец03:24

Путин заявил о сохранении Россией стратегического баланса в мире

РБК02:52

Путин: новое российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс

ТАСС01:34

Путин: российские гиперзвуковые комплексы позволяют сохранять баланс сил

Комсомольская правда02:19

Путин: новое гиперзвуковое оружие помогает сохранять стабильность в мире

Вести.Ru01:50

Путин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс

RT на русском01:43

Путин раскрыл назначение российского гиперзвукового оружия

Lenta.ru02:31
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Биатлон

CAS дал МОКу сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) в течение суток предоставить объяснение поддельных подписей в документах по делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Известия 09:38
Политика

В Госдуме рассказали о новых поправках Путина в Конституцию

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что глава государства предложил на рассмотрение Госдумы свой блок поправок в Конституцию заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 09:08
Армия и оружие

SANA: турецкие военные сбили два сирийских самолета

Представители Сирийского арабского информационного агентства (SANA) заявили, что турецкие подразделения сбили два сирийских воздушных судна, оба пилота благополучно катапультировались, их жизни вне опасности.
Народные новости вчера в 07:14
Армия и оружие

В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ

По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Коммерсантъ 10:55
Происшествия

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Вести.Ru 06:31
Политика

В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу

11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.
Известия 09:33
Общество

Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в Москве

"Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:35
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП

Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
BFM.ru 08:47
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
РИА Новости 09:30
Общество

В России обнаружили новый вид телефонного мошенничества

Ранее газета «Известия» писала, что клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси.
RT на русском 09:10
Происшествия

Стали известны имена пострадавших в московской сауне

В настоящий момент информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека.
Известия 28 февраля в 14:11
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Актуальные Новости 00:22
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

РИА Новости вчера в 19:29
Общество

Суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение

РБК 07:41
Армия и оружие

Bloomberg: Турция впервые использовала рой дронов в Сирии

В Сирии турецкая армия против правительственных сил страны впервые использовала "рой дронов".
МонаВиста 09:26
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей

Этап Кубка мира по биатлону, который состоится в Чехии с 5 по 8 марта, пройдет без зрителей.
Российская газета 04:26
Происшествия

В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате

Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
RT на русском 10:09
Происшествия

СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником

РИА Новости 07:51
Армия и оружие

В Средиземное море вошел американский авианосец

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Газета.Ru вчера в 01:13
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

Tvoe-avto.com 28 февраля в 13:48
Политика

Эрдоган: в Европу направляются миллионы беженцев

По мнению Эрдогана, игра в одни ворота завершилась и пришла очередь Евросоюза брать на себя ответственность.
ГЛАС.RU 09:13
Политика

Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Lenta.ru 09:11
Политика

Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
RT на русском 08:18
Футбол

Казань примет матч за Суперкубок УЕФА

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
Газета.Ru 08:41
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru вчера в 13:45
Здоровье

Один из временных госпиталей закрыли в Ухане

Один из временных специализированных госпиталей закрыли в китайском городе Ухане.
Аргументы недели 05:33
Общество

Вредные для климата компании оставят без денег

Государственный пенсионный фонд Норвегии (GPFG), крупнейший суверенный фонд в мире, решил избавиться от акций четырех компаний, чья деятельность наиболее вредна для климата.
Lenta.ru 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
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