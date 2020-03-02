Армия и оружие

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПутин назвал гиперзвуковое оружие РФ гарантом стабильности в мире

Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и обеспечивать стабильность в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Соединенные Штаты когда-то нарушили мировой стратегический баланс, создав свою систему противоракетной обороны.
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Владимир Путин
Создав эти современные комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем. Принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности.
— Владимир ПутинСвободная Пресса 03:01
с чего всё началось

Путин: новое российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс

Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС01:34

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Путин раскрыл назначение гиперзвукового оружия России

Московский Комсомолец03:24

Путин: новое российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс

ТАСС01:34

Путин раскрыл назначение российского гиперзвукового оружия

Lenta.ru02:31

Путин: российские гиперзвуковые комплексы позволяют сохранять баланс сил

Комсомольская правда02:19

Путин: новое гиперзвуковое оружие помогает сохранять стабильность в мире

Вести.Ru01:50

Путин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс

RT на русском01:43

Путин заявил о сохранении Россией стратегического баланса в мире

РБК02:52
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Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 09:39, Ашберн
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:43
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Газета.Ru 09:21
Политика

Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

RT на русском 08:43
Биатлон

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1. Адвокат российских биатлонисток заявил о поддельных подписях Родченкова в документах МОК В понедельник, 2 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций Международного олимпийского комитета (МОК).
Lenta.ru 09:26
Армия и оружие

SANA: турецкие военные сбили два сирийских самолета

Народные новости вчера в 07:14
Футбол

Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА 2023 года

РБК 09:12
Политика

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Экспобанк предлагает вклад «Весенний». Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей.
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Происшествия

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У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
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Аналогичное испытание первой ступени OmegA с двигателем Castor 600 в мае 2019 года закончилось неудачей.
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Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
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Бывший замминистра обороны СССР скончался после аварии

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Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону

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В сети появилась запись разговора мужа российской блогерши Катерины Диденко, погибшего на банной вечеринке, с продавцами сухого льда.
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В России вступили в силу новые правила эксплуатации старых автомобилей

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Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье

Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
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В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
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Комментируя выступление гендиректора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, Матвиенко сказала, что действующий механизм, при котором «Газпром» подписывает с губернаторами российских регионов совместный план-график синхронизации программ газификации, на деле не работает.
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