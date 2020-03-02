Армия и оружие
Политическая ЭкспертизаПутин назвал гиперзвуковое оружие РФ гарантом стабильности в мире
Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и обеспечивать стабильность в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Соединенные Штаты когда-то нарушили мировой стратегический баланс, создав свою систему противоракетной обороны.
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Создав эти современные комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем. Принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности.
с чего всё началось
Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, заявил президент России Владимир Путин.ТАСС01:34
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Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Происшествия
Полиция задержала трех человек по делу о массовой драке фанатов
Полиция задержала фанатов, устроивших драку на станции метро "Маяковская" перед матчем 20-го тура между столичными клубами "Динамо" и "Спартак", сообщает РИА "Новости".
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
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МОК передал в суд поддельные подписи Родченкова
1. Адвокат российских биатлонисток заявил о поддельных подписях Родченкова в документах МОК В понедельник, 2 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций Международного олимпийского комитета (МОК).
Армия и оружие
SANA: турецкие военные сбили два сирийских самолета
Политика
Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Потураев заявил, что телеканал в своих эфирах откажется называть происходящее в регионе гражданской войной, а в отношении России будет использовать формулировку "страна-агрессор".
Экономика
Экспобанк ввел «Весенний» вклад
Экспобанк предлагает вклад «Весенний». Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Космос
Испытана вторая ступень ракеты OmegA
Аналогичное испытание первой ступени OmegA с двигателем Castor 600 в мае 2019 года закончилось неудачей.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Общество
Власти озвучили минимальную стоимость горячего обеда для школьников
В среднем по Российской Федерации получается примерно 60,5 рубля стоимость одного горячего обеда, — цитирует РИА Новости замминистра.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
Полиция в Греции убила сирийского беженца
Греческие полицейские, патрулирующие границу с Турцией, убили сирийского беженца, когда тот пытался проникнуть на территорию европейской страны.
Общество
В Ростове чиновники заказали стриптизера на корпоратив
В интернет попало видео из Ростова-на-Дону, где вокруг чиновницы танцует стриптизер на корпоративе по случаю Дня работника торговли, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
В Севастопольском госуниверситете сообщили о задержании проректора
Проректор Севастопольского государственного университета (СевГУ) Владислав Большенко задержан по подозрению в экономическом преступлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР скончался после аварии
Бывший замминистра обороны СССР генерал армии Владимир Шуравлёв скончался после ДТП, заявил "Интерфаксу" руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.
Биатлон
Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
Политика
Путин может возглавить списки «Единой России» на выборах в Госдуму
За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, "Единая Россия" при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку.
Общество
Составлен рейтинг регионов по доле просроченных кредитов
Доля просроченных кредитов в Москве составила 4,16%. Санкт-Петербург находится на восьмом месте – 2,84% должников от общего числа заемщиков.
Общество
Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда
В сети появилась запись разговора мужа российской блогерши Катерины Диденко, погибшего на банной вечеринке, с продавцами сухого льда.
Авто
В России вступили в силу новые правила эксплуатации старых автомобилей
В России с 1 марта вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) для раритетных транспортных средств, сообщается на сайте Росстандарта.
Здоровье
В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек.
Происшествия
Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье
Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Происшествия
СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
Общество
Матвиенко заявила о необходимости отказа от формализма в газификации
Комментируя выступление гендиректора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, Матвиенко сказала, что действующий механизм, при котором «Газпром» подписывает с губернаторами российских регионов совместный план-график синхронизации программ газификации, на деле не работает.