Политика

Вести.RuВести.RuПутин назвал главное событие 2020 года

Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода "КамАЗ", что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Читать в источнике
Комментировать143

Подробнее о событии

Путин назвал самое важное для него событие 2020 года

Известия12:30

Путин рассказал о самом знаменательном событии в 2020 году

Газета.Ru12:00

Путин оценил 2019 год

Lenta.ru10:34

Путин оценил уходящий год и назвал главное событие 2020-го

Телеканал 360°11:04

Путин рассказал, каким для него был 2019 год

REGNUM12:46

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

РИА Новости11:47

Путин рассказал, каким для него был уходящий год

ТАСС10:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:45, Ашберн
Общество

Грета Тунберг возьмет перерыв в своей деятельности

16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила о том, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата.
Известия 13:37
Общество

Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»

Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
REGNUM 15:53
Игры

Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения

Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Astera 05:48
Футбол

Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ

Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал о своих проблемах с алкоголем

Газета.Ru 12:57
Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия 11:13
Культура

Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина

Родной город 07:20
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru 07:26
Общество

Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи

REGNUM 13:48
Авто

Серийное производство автомобилей Aurus начнется в начале 2021 года

По словам главы Минпромторга Мантурова, запуск серийного производства назначен на первый квартал 2021 года.
SpeedMe 07:35
Кино

Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru вчера в 07:37
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
ТАСС 06:45
Хоккей

Рижское «Динамо» расторгло контракт с внуком Третьяка

Рижский хоккейный клуб "Динамо" на своем сайте объявил о расторжении контракта с вратарем Максимом Третьяком, внуком президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.
РИА Новости 07:52
Гаджеты

Samsung продала уже миллион складных смартфонов Galaxy Fold

Газета DAILY 12:14
Политика

Турция может купить вторую партию «Триумфов» уже в ближайшее время

Вести.Ru 06:54
Авто

В России введут новый документ на автомобиль

В РФ хотят ввести новый документ для транспортного средства.
Уфимские Заметки 08:40
Политика

Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян

Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
РИА Новости 15:01
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Музыка

Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Известия 13:24
Здоровье

В ОКБ готовят вертолетную площадку

Владимирские ведомости 08:59
Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
ToDay News Ufa вчера в 11:03
Фигурное катание

Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру

RT на русском 13:53
Общество

В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией.
Известия 08:37
Происшествия

Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

ТАСС 16:31
Происшествия

Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что у подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета была изъята разобранная противопехотная мина МОН-50.
RT на русском 16:33
Музыка

Шнур отругал Гагарину за песню Аланы Чочиевой в шоу «Голос»

Регион online 15:03
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное