Политика
Вести.RuПутин назвал главное событие 2020 года
Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода "КамАЗ", что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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Общество
Грета Тунберг возьмет перерыв в своей деятельности
16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила о том, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата.
Общество
Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»
Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Футбол
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ
Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал о своих проблемах с алкоголем
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Авто
Серийное производство автомобилей Aurus начнется в начале 2021 года
По словам главы Минпромторга Мантурова, запуск серийного производства назначен на первый квартал 2021 года.
Кино
Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Происшествия
В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты
ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
Хоккей
Рижское «Динамо» расторгло контракт с внуком Третьяка
Рижский хоккейный клуб "Динамо" на своем сайте объявил о расторжении контракта с вратарем Максимом Третьяком, внуком президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.
Гаджеты
Samsung продала уже миллион складных смартфонов Galaxy Fold
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
В РФ хотят ввести новый документ для транспортного средства.
Политика
Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян
Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Здоровье
В ОКБ готовят вертолетную площадку
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Общество
В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией
Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией.
Происшествия
Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета
Происшествия
Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что у подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета была изъята разобранная противопехотная мина МОН-50.
Музыка