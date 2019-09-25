Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руПутин назвал основную цель ускорения роста экономики

РФ взяла курс на ускорение роста экономики, основной целью которого в первую очередь является работа по повышению доходов населения. Соответствующее заявление президент Владимир Путин сделал на заседании правительства России.
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Путин назвал главной целью повышение доходов россиян

МОСКВА, 25 сен РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономический рост не является самоцелью, главное повышение доходов граждан. "Сам экономический рост - это не самоцель, важен конечный результат - повышение доходов граждан", - сказал он в ходе совещания с правительством.
РИА Новости25 сентября в 10:02

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Час правительства у президента

Российская газета25 сентября в 15:42

Путин: Экономический рост - не самоцель, важен рост доходов граждан

ПРАЙМ25 сентября в 09:59

Путин назвал повышение доходов россиян главной задачей властей

Невские Новости25 сентября в 10:39

Путин: экономический рост России – не самоцель

Вести ФМ25 сентября в 10:28

Путин назвал повышение доходов россиян главной целью

Парламентская газета25 сентября в 10:26

Путин: ускорение роста экономики не самоцель, главная задача - повысить доходы населения

ТАСС25 сентября в 10:13

Путин назвал главной целью повышение доходов граждан. Со следующего года поднимут МРОТ

Фонтанка.Ру25 сентября в 10:52
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