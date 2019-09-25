Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин назвал главную цель ускорения роста экономики

Главной целью ускорения роста экономики, к которому стремятся власти, является повышение доходов населения. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент Владимир Путин.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Путин назвал главной целью повышение доходов россиян

МОСКВА, 25 сен РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономический рост не является самоцелью, главное повышение доходов граждан. "Сам экономический рост - это не самоцель, важен конечный результат - повышение доходов граждан", - сказал он в ходе совещания с правительством.
РИА Новостивчера в 10:02

Подробнее о событии

Путин: ускорение роста экономики не самоцель, главная задача - повысить доходы населения

ТАССвчера в 10:13

Стало известно, кому проиндексируют зарплаты с 1 октября

Rambler News Serviceвчера в 11:41

Путин назвал главной целью повышение доходов граждан. Со следующего года поднимут МРОТ

Фонтанка.Рувчера в 10:52

Путин: с октября зарплаты работников госучреждений и соцсферы будут проиндексированы на 4,3%

Финмаркетвчера в 10:30

Путин назвал повышение доходов россиян главной целью

Парламентская газетавчера в 10:26

Час правительства у президента

Российская газетавчера в 15:42

Путин: Экономический рост - не самоцель, важен рост доходов граждан

ПРАЙМвчера в 09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 19:21, Вашингтон
Общество

В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах

Lenta.ru 16:16
Киберспорт

Alliance победила OG на Midas Mode 2.0

Alliance обыграла OG со счетом 2:1 на Midas Mode 2.0. Ранее Alliance победила команду СингСинга Sir Sadim’s Stunners.
Cyber.sports.ru вчера в 15:56
Общество

Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки

В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав.
Известия 17:39
Авто

Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей

Автоновости дня 24 сентября в 01:25
Общество

Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона

Московский Комсомолец 18:43
Политика

В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Политика

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

ТАСС 06:33
Технологии

Boston Dynamics начала продажи робопсов

Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль 13:18
Экономика

Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК

В 2019 году сумма была меньше — 7,1 млрд руб. Четыре других канала первого мультиплекса — входящие в ВГТРК "Россия 1", "Россия 24" и "Россия К", а также Общественное телевидение России — получают из бюджета средства сразу и на распространение сигнала, и на производство и закупки контента.
РБК 05:50
Космос

Модуль «Наука» зимой отправят на Байконур для запуска к МКС

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" зимой 2020 года отправят на космодром Байконур для запуска к МКС, рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия

Летевший в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске из-за неполадок

Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани Анастасию Хаустову.
РБК 19:00
Происшествия

Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.
ТАСС 09:05
Шоу-бизнес

Участнице КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени

RuNews24.ru 11:13
Гаджеты

OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro рассекретили за пару часов до анонса

Смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, представленные в сером и синем цветах, рассекретили за пару часов до запланированного на 26 сентября анонса.
Актуальные Новости 02:17
Политика

В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины.
Известия 05:21
Религия

Православная церковь отмечает праздник Воздвижения креста Господня

Православные христиане отмечают в пятницу один из 12 главных церковных праздников – Воздвижение креста Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Софийском соборе в Самаре.
РИА Новости 17:14
Политика

Журналист «Известий» лишился работы после статьи с критикой Шойгу

После инцидента с публикацией и удалением статьи про министра обороны России Сергея Шойгу штатный военный обозреватель «Известий» Илья Крамнк лишился работы.
ТагилСити.ру 06:00
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»

ТАСС 24 сентября в 13:02
Авто

Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях

Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс вчера в 10:10
Шоу-бизнес

Брэд Питт закрутил роман с 50-летней духовной целительницей

Брэд Питт стал встречаться с 50-летней духовной целительницей.
OAnews 13:09
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер экстренно госпитализирована

Американская модель Кайли Дженнер экстренно госпитализирована в больницу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:42
Политика

Лавров назвал ЕС ненадежным партнером

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Космос

NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST

NASA успешно защитило эскизный проект коронографа для строящегося телескопа WFIRST.
N+1 вчера в 07:05
Автоспорт

Гран-при России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург

REGNUM 07:51
Происшествия

В Москве произошла стрельба в общежитии

В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.
Газета.Ru 16:20
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Футбол

Экс-игрок ЦСКА больше всего скучает по российским зарплатам

Полузащитник белградского "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за московский ЦСКА, заявил, что скучает по российским зарплатам, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:43
Единоборства

Бивол 12 октября проведет бой с Кастильо

ProstoProSport 13:43
Футбол

Фанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах

Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением.
Pravda.Ru 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное