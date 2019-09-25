Экономика
Российская газетаПутин назвал главную цель ускорения роста экономики
Главной целью ускорения роста экономики, к которому стремятся власти, является повышение доходов населения. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент Владимир Путин.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
МОСКВА, 25 сен РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономический рост не является самоцелью, главное повышение доходов граждан. "Сам экономический рост - это не самоцель, важен конечный результат - повышение доходов граждан", - сказал он в ходе совещания с правительством.РИА Новостивчера в 10:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин назвал главной целью повышение доходов граждан. Со следующего года поднимут МРОТ
Фонтанка.Рувчера в 10:52
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 19:21, Вашингтон
Киберспорт
Alliance победила OG на Midas Mode 2.0
Alliance обыграла OG со счетом 2:1 на Midas Mode 2.0. Ранее Alliance победила команду СингСинга Sir Sadim’s Stunners.
Cyber.sports.ru вчера в 15:56
Общество
Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки
В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав.
Известия 17:39
Авто
Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей
Автоновости дня 24 сентября в 01:25
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец 18:43
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Технологии
Boston Dynamics начала продажи робопсов
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль 13:18
Экономика
Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК
В 2019 году сумма была меньше — 7,1 млрд руб. Четыре других канала первого мультиплекса — входящие в ВГТРК "Россия 1", "Россия 24" и "Россия К", а также Общественное телевидение России — получают из бюджета средства сразу и на распространение сигнала, и на производство и закупки контента.
РБК 05:50
Космос
Модуль «Наука» зимой отправят на Байконур для запуска к МКС
Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" зимой 2020 года отправят на космодром Байконур для запуска к МКС, рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия
Летевший в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске из-за неполадок
Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани Анастасию Хаустову.
РБК 19:00
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.
ТАСС 09:05
Гаджеты
OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro рассекретили за пару часов до анонса
Смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, представленные в сером и синем цветах, рассекретили за пару часов до запланированного на 26 сентября анонса.
Актуальные Новости 02:17
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины.
Известия 05:21
Религия
Православная церковь отмечает праздник Воздвижения креста Господня
Православные христиане отмечают в пятницу один из 12 главных церковных праздников – Воздвижение креста Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Софийском соборе в Самаре.
РИА Новости 17:14
Политика
Журналист «Известий» лишился работы после статьи с критикой Шойгу
После инцидента с публикацией и удалением статьи про министра обороны России Сергея Шойгу штатный военный обозреватель «Известий» Илья Крамнк лишился работы.
ТагилСити.ру 06:00
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»
ТАСС 24 сентября в 13:02
Авто
Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях
Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Брэд Питт закрутил роман с 50-летней духовной целительницей
Брэд Питт стал встречаться с 50-летней духовной целительницей.
OAnews 13:09
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер экстренно госпитализирована
Американская модель Кайли Дженнер экстренно госпитализирована в больницу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:42
Политика
Лавров назвал ЕС ненадежным партнером
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Космос
NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST
NASA успешно защитило эскизный проект коронографа для строящегося телескопа WFIRST.
N+1 вчера в 07:05
Происшествия
В Москве произошла стрельба в общежитии
В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.
Газета.Ru 16:20
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Футбол
Экс-игрок ЦСКА больше всего скучает по российским зарплатам
Полузащитник белградского "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за московский ЦСКА, заявил, что скучает по российским зарплатам, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:43
Единоборства
Бивол 12 октября проведет бой с Кастильо
ProstoProSport 13:43
Футбол
Фанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах
Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением.
Pravda.Ru 04:22