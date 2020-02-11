с чего всё началось

Основной задачей экономической повестки Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7% уже в 2021 году. Владимир Путин также озвучил последние статистические данные, согласно которым в 2019 году прирост ВВП России составил 1,3%.

Общество Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети» Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.

Спорт Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.

Происшествия В ДТП под Псковом погибли 8 человек В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.

Общество Комитет ГД поддержал поправки о расширении программы маткапитала Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг поддержал поправки о расширении программы материнского капитала, проект будет рекомендован к рассмотрению Госдумой во втором чтении 19 февраля.

Экономика Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Шоу-бизнес Мила Йовович рассказала о болезни младшей дочери Актриса Мила Йовович, которая недавно стала матерью в третий раз, написала в соцсетях о том, что ей пришлось задержаться в клинике из-за проблем со здоровьем у ее новорожденной, которую назвали Ошин.

Происшествия Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника Уголовное дело против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.

Происшествия Следователи задержали замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова В пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю сообщили, что в отношении Кузнецова проводились оперативные мероприятия, однако об их результатах в ведомстве уточнить отказались.

Общество Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском Житель Минска Арамаис Миракян заявил, что в одном из магазинов в Минске кассирша призвала его общаться не на белорусском языке, а на русском, а в случае отказа пригрозила вызвать охрану.

Экономика В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.