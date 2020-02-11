Экономика
ТК ЗвездаПутин назвал главную задачу экономической повестки
Основной задачей экономической повестки Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7% уже в 2021 году. Владимир Путин также озвучил последние статистические данные, согласно которым в 2019 году прирост ВВП России составил 1,3%.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля.РБКвчера в 06:07
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