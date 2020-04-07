Вновь обращу внимание, что все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное при борьбе с коронавирусом – это безопасность и здоровье граждан России.

Глава государства Владимир Путин заявил, что главная задача при борьбе с коронавирусной инфекцией – обеспечение безопасности и здоровья людей. Об этом президент сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Путин назвал главную задачу при борьбе с коронавирусом

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