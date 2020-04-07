Коронавирус
9111.ruПутин назвал главную задачу при борьбе с коронавирусом
Глава государства Владимир Путин заявил, что главная задача при борьбе с коронавирусной инфекцией – обеспечение безопасности и здоровья людей. Об этом президент сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
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Вновь обращу внимание, что все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное при борьбе с коронавирусом – это безопасность и здоровье граждан России.
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
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Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
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Общество
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Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
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Четвертый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Чувашии, заболевший приехал из Москвы, не дождавшись результатов сданных в столице анализов, сообщает министерство здравоохранения республики.
Политика
Евросоюз не считает пандемию основанием для снятия санкций с России
Брюссель, 6 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России
Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
Общество
В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж
Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Шоу-бизнес
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Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Футбол
Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с возвращением форварда испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию во время пандемии коронавируса.
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Музыка
Автор хита Pen Pineapple Apple Pen снял новый клип про коронавирус
На своей странице на YouTube он опубликовал новую версию хита, в которой изменил название на Pray-for-People-And-Peace («Молитесь за людей и мир»).
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Шоу-бизнес
Друг Софии Ротару сообщил о трауре в семье певицы
Пара прожила в браке более 40 лет. О трагическом событии рассказал близкий друг семьи в комментарии для издания "Собеседник".
Общество
В Брянске количество заражённых может увеличиться до 102 человек
В рамках брифинга, который проходит сегодня в региональном правительстве, стало известно, что на сегодняшний день в Брянской области могут быть заражены коронавирусом 102 человека.
Экономика
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Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Кино
Тизер «Бойтесь ходячих мертвецов» показал разделенных героев
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