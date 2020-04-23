Коронавирус

РамблерРамблерПутин назвал главный шаг для восстановления экономики

Президент Владимир Путин заявил, что важнейшим шагом по восстановлению экономики после коронавируса станет рост объемов кредитования.
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Путин назвал важнейший шаг для восстановления экономики после COVID-19

РЕН ТВ08:52

Путин назвал важнейший фактор восстановления российской экономики

Rambler News Service08:01

Путин назвал главный шаг для восстановления экономики

Рамблер07:45

Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики

РБК07:47

Путин призвал банки создавать условия для упрощения выдачи кредитов

ИА Красная Весна07:43

Путин назвал важнейший шаг в восстановлении экономики после коронавируса

РИА Новости07:43

Путин потребовал создать условия для кредитования на перспективу

News.ru07:35
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Петербургский священник пожаловался, что его избили в суде

Интерфакс 05:44
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Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

Комсомольская правда вчера в 15:13
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
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Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
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Авто

АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году

"В 2019-м в рамках автосалона АвтоВАЗ презентовал концепт Lada 4x4 Vision, а также было представлено несколько новинок: Vesta Sport, Vesta Sedan Cross и Granta Facelift, Xray Cross", - напомнили в пресс-службе производителя.
Новые автомобили 12:26
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Экономика

Мировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства

Доля компании на мировом рынке производства фанеры составила около 20%.
РБК 05:29
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Наука

Волгоградские ученые создали шлем против коронавируса

Политическая Экспертиза 12:28
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Общество

Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
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Армия и оружие

Посольство США потребовало от Киева провести реформу оборонных закупок

По словам Воффорда, тренинги, которые проводят силы специальных операций США для Украины, постоянно продолжаются, однако с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты.
Евразия Daily 06:28
1
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
1,1K
Общество

Главврач больницы записал видео из реанимации с больными коронавирусом

Коммерсантъ 12:43
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Хоккей

Легендарный хоккеист Александр Мальцев находится в коме

Известный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в больнице в Германии в тяжелом состоянии.
Росбалт 04:56
Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям

В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 09:21
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Общество

Верховный суд разъяснил применение штрафов за нарушение самоизоляции

Напомним, штрафы за нарушение режима самоизоляции составляют от 15 до 40 тысяч рублей, если его действия привели к заражению и смерти других людей, то наказание для физических лиц уже - до 300 тысяч рублей.
Комсомольская правда 21 апреля в 15:01
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Здоровье

Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.
Интерфакс 11:13
Общество

Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так, 2/3 скончавшихся — это те, кто пытался лечиться сам.
Известия 12:07
7
Общество

Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом

В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
29
Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
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Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
1,8K
Общество

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
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Политика

Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
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Музыка

Юрий Башмет материально поддержит классических музыкантов

Дирижер Юрий Башмет принял решение материально поддержать в период пандемии музыкантов, чье творчество связано с классической музыкой, кроме того, они смогут выступить на его фестивалях после снятия ограничений, сообщила пресс-служба "Русского концертного агентства"
РИА Новости 13:00
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новые фото принца Луи

Подписчики Уильяма и Кейт пишут в комментариях, что Луи очень похож на старшего брата Джорджа.
Накануне.Ru 01:35
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Общество

Песков назвал антикризисные предложения Навального популизмом

Поверхностными и популистскими являются предложения Навального по поддержке населения в период эпидемии, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна 08:19
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Общество

В нескольких районах Калининградской области не нашли коронавирус

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура озвучила рейтинг заболеваемости COVID-19 в этом регионе.
Русский Запад 11:11
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Шоу-бизнес

Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
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