Экономика
РамблерПутин назвал главный шаг для восстановления экономики
Президент Владимир Путин заявил, что важнейшим шагом по восстановлению экономики после коронавируса станет рост объемов кредитования.
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Здоровье
Саратовский губернатор сменил главу минздрава на фоне коронавируса
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в пятницу на фоне распространения коронавируса назначил новым министром здравоохранения области Олега Костина взамен находящейся под следствием Натальи Мазиной, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.
РИА Новости 03:34
Происшествия
Три новых случая коронавируса выявлены в Новосибирской области
В Новосибирской области за минувшие сутки были выявлены три новых случая заражения коронавирусом.
Аргументы недели 21 апреля в 00:50
Политика
Совфед проанализирует закон о контрсанкциях
Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» определяет список запретов, которые российские власти могут применять в ответ на санкции иностранных государств против России.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Наука
В Великобритании приступили к испытаниям вакцины против коронавируса
Препарат, который разработали ученые из Оксфордского университета, будет опробован на тысяче добровольцев.
Первый канал 00:40
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина впервые вышла на связь после комы
VSE42.RU вчера в 22:21
Единоборства
Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо
Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
РЕН ТВ 22 апреля в 15:29
Общество
В Воронежской области коронавирус подтвержден еще у 25 человек
По данным оперативного штаба на утро четверга, 23 апреля, на территории Воронежской области подтверждёны 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 03:41
Кино
Японцы создали новый мультфильм про Крокодила Гену и Чебурашку
В Японии вышел новый анимированный короткометражный фильм про Крокодила Гену и Чебурашку, созданный с помощью 3D-технологий.
Игромания.ру вчера в 10:19
Происшествия
Трёх жителей Карелии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Трёх жителей Медвежьегорского района Карелии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.
RT на русском 03:24
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Общество
В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом
Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Технологии
Разработан новый стандарт Wi-Fi, делающий соединение более скоростным и надежным
В сети появилась достаточно интересная информация о том, что был разработан новый стандарт Wi-Fi, делающий соединение более скоростным и надежным.
Ferra 02:59
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Политика
Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России
Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
Общество
Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве
Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС вчера в 11:54
Общество
Число коек для больных с коронавирусом в Москве увеличат до 22 тысяч
По состоянию на 23 апреля в Москве для лечения больных с COVID-19 развернуты отделения в 57 федеральных, городских и частных стационарах.
Москва 24 01:46
Здоровье
В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии, рассказал в интервью "Российской газете" главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
РИА Новости вчера в 20:15
Кино
Десятилетняя Марта Тимофеева подписала контракт в Голливуде
Марта Тимофеева сниматься в кино начала с 6 лет. Сейчас ей 10, и, похоже, ее знает вся страна. Девочка - настоящая кинозвезда.
Российская газета вчера в 06:28
Гаджеты
Представлен флагман Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп
На задней панели Motorola Edge+ установлена тройная камера со 108 Мп сенсором и оптической стабилизацией.
Astera вчера в 09:44
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 09:29
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты
В финале оказались четверо – Лев, Попугай, Олень и Волк. А вот кто эти финалисты – станет известно в это воскресенье.
ToDay News Ufa вчера в 10:20
Общество
ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным
Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Происшествия
Молодой человек пострадал при стрельбе на Парнасе
На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Пострадавшего молодого человека увезли в больницу.
78.ru 22 апреля в 20:49