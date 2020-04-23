Экономика

РамблерРамблерПутин назвал главный шаг для восстановления экономики

Президент Владимир Путин заявил, что важнейшим шагом по восстановлению экономики после коронавируса станет рост объемов кредитования.
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Путин: рост объемов кредитования должен помочь восстановить экономику после пандемии

BFM.ruвчера в 14:14

Путин назвал важнейший шаг для восстановления экономики после COVID-19

РЕН ТВвчера в 08:52

Путин назвал важнейший шаг в восстановлении экономики после коронавируса

РИА Новостивчера в 07:43

Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики

РБКвчера в 07:47

Путин назвал главный шаг для восстановления экономики

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Путин назвал важнейший фактор восстановления российской экономики

Rambler News Serviceвчера в 08:01

Путин потребовал создать условия для кредитования на перспективу

News.ruвчера в 07:35
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Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала о пагубном пристрастии Волочковой

ТВ Центр 01:59
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Здоровье

Саратовский губернатор сменил главу минздрава на фоне коронавируса

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в пятницу на фоне распространения коронавируса назначил новым министром здравоохранения области Олега Костина взамен находящейся под следствием Натальи Мазиной, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.
РИА Новости 03:34
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Общество

Во Владивостоке умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко»

Ведомости 03:04
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Происшествия

Три новых случая коронавируса выявлены в Новосибирской области

В Новосибирской области за минувшие сутки были выявлены три новых случая заражения коронавирусом.
Аргументы недели 21 апреля в 00:50
Политика

Совфед проанализирует закон о контрсанкциях

Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» определяет список запретов, которые российские власти могут применять в ответ на санкции иностранных государств против России.
Коммерсантъ вчера в 18:27
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Наука

В Великобритании приступили к испытаниям вакцины против коронавируса

Препарат, который разработали ученые из Оксфордского университета, будет опробован на тысяче добровольцев.
Первый канал 00:40
Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
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Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые вышла на связь после комы

VSE42.RU вчера в 22:21
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Единоборства

Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо

Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
РЕН ТВ 22 апреля в 15:29
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Общество

В Воронежской области коронавирус подтвержден еще у 25 человек

По данным оперативного штаба на утро четверга, 23 апреля, на территории Воронежской области подтверждёны 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 03:41
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Кино

Японцы создали новый мультфильм про Крокодила Гену и Чебурашку

В Японии вышел новый анимированный короткометражный фильм про Крокодила Гену и Чебурашку, созданный с помощью 3D-технологий.
Игромания.ру вчера в 10:19
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Происшествия

Трёх жителей Карелии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Трёх жителей Медвежьегорского района Карелии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.
RT на русском 03:24
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
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Общество

В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом

Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Технологии

Разработан новый стандарт Wi-Fi, делающий соединение более скоростным и надежным

В сети появилась достаточно интересная информация о том, что был разработан новый стандарт Wi-Fi, делающий соединение более скоростным и надежным.
Ferra 02:59
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
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Политика

Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России

Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
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Общество

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве

Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС вчера в 11:54
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Общество

Число коек для больных с коронавирусом в Москве увеличат до 22 тысяч

По состоянию на 23 апреля в Москве для лечения больных с COVID-19 развернуты отделения в 57 федеральных, городских и частных стационарах.
Москва 24 01:46
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Здоровье

В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии, рассказал в интервью "Российской газете" главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
РИА Новости вчера в 20:15
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Кино

Десятилетняя Марта Тимофеева подписала контракт в Голливуде

Марта Тимофеева сниматься в кино начала с 6 лет. Сейчас ей 10, и, похоже, ее знает вся страна. Девочка - настоящая кинозвезда.
Российская газета вчера в 06:28
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Гаджеты

Представлен флагман Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп

На задней панели Motorola Edge+ установлена тройная камера со 108 Мп сенсором и оптической стабилизацией.
Astera вчера в 09:44
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 09:29
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Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты

В финале оказались четверо – Лев, Попугай, Олень и Волк. А вот кто эти финалисты – станет известно в это воскресенье.
ToDay News Ufa вчера в 10:20
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Общество

ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным

Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
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Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
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Происшествия

Молодой человек пострадал при стрельбе на Парнасе

На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Пострадавшего молодого человека увезли в больницу.
78.ru 22 апреля в 20:49
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