Коронавирус
РамблерПутин назвал главный шаг для восстановления экономики
Президент Владимир Путин заявил, что важнейшим шагом по восстановлению экономики после коронавируса станет рост объемов кредитования.
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Политика
КС Молдавии приостановил получение российского кредита
Ранее парламентская оппозиция "Pro Моldоvа" попросила проверить конституционность соглашения России и Молдавии о получении последней кредита в € 200 млн. 17 апреля правительство Молдавии утвердило закон о пересмотре госбюджета из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:21
Интернет
Яндекс запустил платформу для умных телевизоров
Яндекс объявил о запуске платформы для умных телевизоров.
Gazeta.SPb 10:57
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ 11:11
Экономика
Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес
Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на критику в адрес чиновника, которому ранее посоветовали снизить информационную активность.
Lenta.ru 13:14
Общество
Италия установила новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Общее число вылечившихся составило 57 576 граждан. Кроме того, в Италии за сутки скончались 464 пациента.
Газета.Ru 12:34
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Армия и оружие
Штурмовик А-10 превратят в повелителя дронов
ВВС США продлили срок службы штурмовика Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II до 2040 года.
Российская газета вчера в 06:02
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском вчера в 06:02
Происшествия
Свидетелей по делу о гибели «Боинга» в Донбассе решили скрыть
Окружной суд Гааги решил сохранить анонимность свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Lenta.ru 13:38
Общество
Российские магазины начали закрывать вход для покупателей без масок
Сеть гипермаркетов Globus начала запрещать покупателям без масок заходить в магазины, аналогичные правила планирует ввести сеть Billa, пишет Коммерсант.
9111.ru 12:53
Политика
Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний
Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
РИА Новости 07:43
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Политика
В посольстве США сообщили о работе биолабораторий на Украине
Киев, 23 апреля 2020, 15:37 — REGNUM В посольстве США на Украине отреагировали на запрос группы депутатов Верховной рады Украины, касающийся работы американских лабораторий на территории страны.
REGNUM 08:37
Экономика
Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
Кино
Джеймс Ганн назвал десять самых недооценённых сериалов
Американский режиссёр Джеймс Ганн опубликовал список десяти самых недооценённых, на его взгляд, сериалов последних лет.
News.ru 07:26
Шоу-бизнес
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
Экспресс газета вчера в 05:36
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Компания РЖД изменила правила покупки билетов на поезда, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:30
Общество
Путин дал поручения банкирам о помощи на фоне коронавируса
Ранее Минфин по предложению президента внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%, а на прошлой неделе Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства, которую можно будет направить на зарплаты сотрудников.
Взгляд.ру 07:23
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Общество
Петербуржцы смогут проехать на дачи в Ленобласти только транзитом
Всем петербуржцам, решившим отправиться на майские праздники в садоводства Ленобласти, придется там изолироваться.
Город+ 09:59
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН вчера в 14:43
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Происшествия
Севастопольцев начали штрафовать за нарушение самоизоляции
Севастополь, 23 апреля 2020, 18:16 — REGNUM Суд Севастополя привлёк к ответственности десять жителей города, наруших режим самоизоляции.
REGNUM 11:16
Шоу-бизнес
Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции
Несмотря на расставание, Виктории Боне и Алексу Смерфиту удалось сохранить теплые дружеские отношения ради общей дочери Анджелины.
StarHit.ru вчера в 13:30
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Футбол
УЕФА может не пустить в еврокубки команды из отменивших сезон стран
В общем, УЕФА еще раз призвал национальные лиги доиграть свои турниры и распределить места в еврокубках по спортивному принципу, поскольку в последнее время даже в Английской премьер-лиге (АПЛ) все громче звучат предположения о том, что чемпионат следует просто закончить на этом моменте и ничего не определять.
Газета.Ru 13:39
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26