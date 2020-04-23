Президент Владимир Путин заявил, что важнейшим шагом по восстановлению экономики после коронавируса станет рост объемов кредитования.

Политика КС Молдавии приостановил получение российского кредита Ранее парламентская оппозиция "Pro Моldоvа" попросила проверить конституционность соглашения России и Молдавии о получении последней кредита в € 200 млн. 17 апреля правительство Молдавии утвердило закон о пересмотре госбюджета из-за коронавируса. 7

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Экономика Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на критику в адрес чиновника, которому ранее посоветовали снизить информационную активность. 3K

Армия и оружие Штурмовик А-10 превратят в повелителя дронов ВВС США продлили срок службы штурмовика Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II до 2040 года.

Экономика В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года. 290

Политика Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования. 921

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking. 1,1K

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 35

Политика В посольстве США сообщили о работе биолабораторий на Украине Киев, 23 апреля 2020, 15:37 — REGNUM В посольстве США на Украине отреагировали на запрос группы депутатов Верховной рады Украины, касающийся работы американских лабораторий на территории страны.

Общество Путин дал поручения банкирам о помощи на фоне коронавируса Ранее Минфин по предложению президента внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%, а на прошлой неделе Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства, которую можно будет направить на зарплаты сотрудников. 6

Общество Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. 50

Происшествия Севастопольцев начали штрафовать за нарушение самоизоляции Севастополь, 23 апреля 2020, 18:16 — REGNUM Суд Севастополя привлёк к ответственности десять жителей города, наруших режим самоизоляции. 4

Шоу-бизнес Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции Несмотря на расставание, Виктории Боне и Алексу Смерфиту удалось сохранить теплые дружеские отношения ради общей дочери Анджелины.

Общество Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. 164

Общество В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины. 64