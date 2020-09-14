Путин назвал голословными обвинения России в ситуации с Навальным
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Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. "Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте", - сообщили в пресс-службе Кремля.В источнике
С чего всё началось
«Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится
в сообщении на сайте Кремля.
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