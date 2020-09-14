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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин назвал голословными обвинения России в ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. "Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте", - сообщили в пресс-службе Кремля.В источнике
С чего всё началось
«Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится
 в сообщении на сайте Кремля.
RT на русском08:27
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Коммерсантъ

Макрон заявил Путину, что Навального отравили «Новичком»

Коммерсантъ08:41
RT на русском

Путин отметил неуместность голословных обвинений по делу Навального

RT на русском08:27
РБК

Путин заявил Макрону о необоснованности обвинений по ситуации с Навальным

РБК08:25
Эхо Москвы

Президенты России и Франции в телефонном разговоре обсудили отравление политика Алексея Навального

Эхо Москвы09:02
РИА Новости

Путин назвал условие выяснения ситуации с Навальным

РИА Новости08:39
Интерфакс

Макрон подтвердил Путину выводы французских экспертов об отравлении Навального

Интерфакс08:30
ТАСС

Путин и Макрон обсудили Белоруссию, Украину и ситуацию вокруг Навального

ТАСС08:17

МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомости02:48
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета08:10
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Свыше половины россиян высказались против крупных покупок

Только каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, но 62% остальных назвали ситуацию неудачной для больших трат (в июне было 70%), сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Вести.Ru10:50
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Лукашенко на переговорах с Путиным напомнил об известной поговорке

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи рассказал, как Минск проводит марши и что происходит в городе в это время, а также напомнил президенту РФ известную поговорку Друг познается в беде.
Политическая Экспертиза09:32

В Британии заявили об опасности ракеты «Буревестник»

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новостивчера в 09:48
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Президент Эстонии напомнила руководству Белоруссии о суде в Гааге

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что руководство Белоруссии, которое «применяет насилие» в ходе протестов в стране, может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге.
RT на русском10:09
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