Использование доллара в качестве политического оружия является крупной ошибкой. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время форума «Российская энергетическая неделя». Он отметил, что в таком качестве доллар начали использовать США.

Политика Украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера» ИА «Ореанда-Новости» Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что контактная группа по Украине подписала документ, получивший название «формулы Штайнмайера».

Экономика Днепровский металлургический комбинат остановил часть мощностей из-за кризиса Согласно сообщению, часть производственных мощностей остановлена временно, "в условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции и снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств".

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Футбол Головин рассказал о преимуществах чемпионата Франции Полузащитник "Монако" Александр Головин поведал о сильных сторонах Лиги 1. Об этом он рассказал в интервью клубной пресс-службе.

Общество Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота» Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.

Политика Трамп пообещал «поладить» с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.

Политика Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз делегатам из России Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

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Общество Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля» Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .

Спорт Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.