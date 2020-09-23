Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
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Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».В источнике
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Путин назвал хамством прекращение поставок из-за границы комплектующих для МС-21
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