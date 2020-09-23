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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».В источнике
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РИА Новости

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

РИА Новости18:05
URA.Ru

Путин назвал хамством отказ США поставлять детали для самолета РФ

URA.Ruвчера в 13:42
RT на русском

Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21

RT на русскомвчера в 11:09
Lenta.ru

Путин обвинил Запад в хамстве из-за МС-21

Lenta.ruвчера в 11:27
РБК

Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

РБКвчера в 11:21
Коммерсантъ

Путин назвал хамством прекращение поставок из-за границы комплектующих для МС-21

Коммерсантъвчера в 11:30
ТАСС

Путин назвал хамством прекращение поставок из-за рубежа деталей для самолета МС-21

ТАССвчера в 10:53

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло вчетверо

Количество обломков от взорвавшегося в космосе в мае бака российского разгонного блока "Фрегат" увеличилось в четыре раза и достигло 275, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло вчетверо
РИА Новости20:08

Лукашенко назвал протестующих дрянью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления перед военнослужащими назвал «дрянью» протестующих и поблагодарил силовиков за стабилизацию ситуации в стране.
URA.Ru19:18
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Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:07
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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