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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».В источнике
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РБК

Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

РБКвчера в 11:21
URA.Ru

Путин назвал хамством отказ США поставлять детали для самолета РФ

URA.Ruвчера в 13:42
Коммерсантъ

Путин назвал хамством прекращение поставок из-за границы комплектующих для МС-21

Коммерсантъвчера в 11:30
Lenta.ru

Путин обвинил Запад в хамстве из-за МС-21

Lenta.ruвчера в 11:27
РИА Новости

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для МС-21

РИА Новости18:05
RT на русском

Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21

RT на русскомвчера в 11:09
ТАСС

Путин назвал хамством прекращение поставок из-за рубежа деталей для самолета МС-21

ТАССвчера в 10:53

В Казани жилье на первичном рынке может подорожать на 12%

Стоимость 1 кв. м на первичном рынке в Казани по итогам первого полугодия 2020 года составила 85,3 тыс. руб. По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, средняя цена 1 кв. м на первичном рынке в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. рублей, что на 3% дороже, чем месяц назад.
Коммерсантъ Казань22 сентября в 04:46
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«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
РИА Новости21:27
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Помощник Алибасова попросил Федосееву-Шукшину освободить квартиру

Помощник Алибасова Сергей Моцарь через представителя передал суду претензии к Шукшиной, которые заключаются в том, что народная артистка до сих пор не перевезла свои вещи со спорной квартиры.
RuNews24.ruвчера в 02:36
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Прокуратура заставила Минздрав выплатить госпиталю Тетюхина деньги за работу с коронавирусными больными

Госпиталь имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле не получил от областного Минздрава более 17 млн рублей за работу с ковидными больными и приём пациентов отделений отоларингологии и гинекологии горбольницы из-за смены маршрутизации.
Все новости (Нижний Тагил)02:39

ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко, а также пересматривает отношения с Белоруссией.
Газета.Ru01:42
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