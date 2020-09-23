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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».В источнике
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РИА Новости

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для МС-21

РИА Новости18:05
URA.Ru

Путин назвал хамством отказ США поставлять детали для самолета РФ

URA.Ruвчера в 13:42
RT на русском

Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21

RT на русскомвчера в 11:09
Lenta.ru

Путин обвинил Запад в хамстве из-за МС-21

Lenta.ruвчера в 11:27
РБК

Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

РБКвчера в 11:21
Коммерсантъ

Путин назвал хамством прекращение поставок из-за границы комплектующих для МС-21

Коммерсантъвчера в 11:30
ТАСС

Путин назвал хамством прекращение поставок из-за рубежа деталей для самолета МС-21

ТАССвчера в 10:53

В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщила "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
РИА Новости22:18
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Прожиточный минимум для пенсионеров в Кузбассе увеличился на 3%

Алексей Гришин, министр труда и занятости населения в Кемеровской области, на 11-ом заседании регионального парламента рассказал о том, что было принято решение увеличить прожиточный минимум для пенсионеров.
Avoka.do22:46
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
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Перечислены преимущества кнопочных телефонов перед смартфонами

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Прайм, Мясоедов рассказал, что кнопочные телефоны в настоящее время вновь набирают популярность, даже несмотря на то, что они менее технологичные, чем даже самый простой современный смартфон.
ToDay News Ufa01:24
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Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

По итогам прошлого месяца портфель кредитов наличными, по которым не вносились платежи свыше 90 дней (NPL90 +), достиг 570,05 млрд руб. За август в категорию проблемных попало 79,6 тыс. ссуд на 27,31 млрд руб. — это рекордный прирост просрочки с начала кризиса и пандемии в России (+ 5 %, хотя до этого рост не превышал 2 – 3%).
РБК01:00
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В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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