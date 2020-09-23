Перечислены преимущества кнопочных телефонов перед смартфонами

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Прайм, Мясоедов рассказал, что кнопочные телефоны в настоящее время вновь набирают популярность, даже несмотря на то, что они менее технологичные, чем даже самый простой современный смартфон.