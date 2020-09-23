Политика
ИзвестияПутин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Читать в источнике
Оценить2,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7420 источников, обновлено в 22:38, Ашберн
Футбол
«Крылья Советов» забили семь мячей брянскому «Динамо» в матче ФНЛ
«Крылья Советов» разгромили брянское «Динамо» в домашнем матче 11-го тура ФНЛ (7:0).
Metaratings 13:05
Авто
Обнародованы планы продаж компании Hyundai в РФ
Москва, 23 сентября 2020, 11:01 — REGNUM Планы продаж автомобилей южнокорейского бренда Hyundai в России раскрыл управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.
REGNUM 04:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подарила Никите Преснякову особняк в Малых Бережках
Алла Пугачева подарила Никите Преснякову особняк в Малых Бережках, расположенный на живописном берегу Истринского водохранилища.
Дни24 04:41
Общество
В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM 20:48
Общество
Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса
Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, в свою очередь, рассказал, что его коллега Агаев ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:12
Авто
Osram запускает продажи новых бюджетных светодиодных ламп
Компания Osram запускает в продажу свою новую разработку - бюджетные светодиодные лампы, которыми можно заменять штатные галогенные источники света.
Informus.ru 21 сентября в 14:03
Шоу-бизнес
Фото 59-летней Елены Яковлевой в купальнике появилось в Сети
В фан-аккаунте в Instagram, посвященном Елене Яковлевой, был опубликован новый снимок актрисы с отдыха.
VSE42.RU 03:19
Общество
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Газета.Ru 13:53
Здоровье
В Казахстане только 14% заразившихся медиков получили компенсации
Нур-Султан, 23 сентября 2020, 12:11 — REGNUM Единовременную социальную выплату в Казахстане получили 1830 медработников, заразившихся коронавирусом, или 14,3%. Об этом 23 сентября заявила депутат Мажилиса (парламента) республики Зауреш Аманжолова.
REGNUM 05:11
Общество
В России изменили правила приема детей в школу
В России изменились правила приема детей в школу.
BFM.ru 15:08
Шоу-бизнес
Первый после самоизоляции концерт Наташа Королева даст в Костроме
Самые дорогие места в центре зала обойдутся всего в 3 тысячи рублей. Кстати, это первый сольный концерт Наташи после самоизоляции.
Kostroma.Today 10:45
Происшествия
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщила её мать Надежда Славина.
RT на русском вчера в 17:34
Фигурное катание
Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко
Ранее в команде Тутберидзе показали переписку жены Плющенко с Алиной, в которой она призывала спортсменку начать заниматься в команде Плющенко.
Vprognoze.ru 16:13
Финансы
Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Эксперт рассказал Delovoe.TV, что ждет российскую валюты до конца года. Согласно данным Московской биржи курс евро продолжил свой рост.
Деловое.ТВ 21 сентября в 07:54
Авто
В Германии разработали самую дорогую версию внедорожника Lada 4x4
Стоимость автомобиля под названием LADA 50th Anniversary Limited Edition составит 19 900 евро (1,8 млн руб. по нынешнему курсу), что втрое дороже базовой модификации Lada 4x4 в России (от 572 900 руб.).
AutoNews 10:02
Политика
Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления
Национальная служба новостей вчера в 15:20
Здоровье
В Самарской области ухудшилась ситуация с коронавирусом
Осеннее ухудшение ситуации с коронавирусом в регионе эксперты связывают, прежде всего, с увеличением количества проводимых тестов.
КТВ-Луч 03:33
Шоу-бизнес
Айза Анохина публично поздравила Гуфа с днем рождения
35-летняя Айза Анохина поздравила своего экс-супруга Алексея Долматова с днем рождения, посвятив ему пост в «Инстаграме».
Sunmag.me 10:08
Хоккей
«Сибирь» обыграла СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
RT на русском 14:51
Наука
Ученые США объяснили столкновение континентов под Тибетом
Политическая Экспертиза 13:08
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала голую грудь на курорте
Настя Каменских, украинская певица, экс-участница дуэта «Потап и Настя», показала голую грудь на курорте.
Lenta.ru 08:05
Происшествия
Наркотики обнаружили в крови устроившего ДТП в Москве рэпера Гулиева
В крови рэпера Эльмина Гулиева, известного как Эллей, который устроил ДТП в центре Москвы, обнаружили наркотические вещества.
Вечерняя Москва 12:33
Политика
Посольство РФ призвало власти США не бороться с российской вакциной
Посольство России в Вашингтоне призвало США сосредоточиться на борьбе с коронавирусной инфекцией, а не с российской вакциной.
Известия 20:28
Политика
Путин продлил меры по коронавирусу для иностранцев в России
Президент России Владимир Путин продлил до 15 декабря введённые из-за коронавируса меры для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на российской территории.
RT на русском 14:47
Происшествия
Мужчина напал на врио главы Минздрава Камчатки
Мужчина напал на исполняющую обязанности главы Минздрава Камчатки Марину Волкову, возбуждено уголовное дело.
Известия 22:32
Наука
В Китае обнаружили гробницу возрастом две тысячи лет
Китайские археологи обнаружили древнюю гробницу возрастом в 2 тысячи лет. Захоронение таилось в городе Саньмэнься провинции Хэнань.
Faktom 09:08
Общество
Мишустин выделил почти 2,6 миллиарда на выплаты семьям с детьми
Согласно официальной информации, власти выделят на поддержку российских семей с 3-м ребенком свыше 50 млрд рублей.
Evo-rus.com 12:10
Здоровье
Всех, кто хочет получить больничный, ждет новое правило с 14 декабря
Новые правила оформления больничных в России заработают с 14 декабря.
Primpress.ru вчера в 17:00