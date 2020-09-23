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Авто Обнародованы планы продаж компании Hyundai в РФ Москва, 23 сентября 2020, 11:01 — REGNUM Планы продаж автомобилей южнокорейского бренда Hyundai в России раскрыл управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

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