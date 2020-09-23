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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».В источнике
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РИА Новости

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для МС-21

РИА Новости18:05
URA.Ru

Путин назвал хамством отказ США поставлять детали для самолета РФ

URA.Ruвчера в 13:42
RT на русском

Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21

RT на русскомвчера в 11:09
Lenta.ru

Путин обвинил Запад в хамстве из-за МС-21

Lenta.ruвчера в 11:27
РБК

Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

РБКвчера в 11:21
Коммерсантъ

Путин назвал хамством прекращение поставок из-за границы комплектующих для МС-21

Коммерсантъвчера в 11:30
ТАСС

Путин назвал хамством прекращение поставок из-за рубежа деталей для самолета МС-21

ТАССвчера в 10:53

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности домашних консервов

Отдельным пунктов Роспотребнадзор указывает, что нельзя домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа.
Московский Комсомолец в Марий Элвчера в 01:57
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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Сбербанк вложит в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

В рамках создания инфраструктуры курорта в 2017–2018 годах на строительство механической системы оснежения было потрачено 505,3 млн рублей, из них 480 млн рублей федерального бюджета, 25,3 млн рублей — республиканского.
Известиявчера в 02:10
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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