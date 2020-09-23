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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».В источнике
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РИА Новости

Путин признал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

РИА Новости18:05
URA.Ru

Путин назвал хамством отказ США поставлять детали для самолета РФ

URA.Ruвчера в 13:42
RT на русском

Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21

RT на русскомвчера в 11:09
Lenta.ru

Путин обвинил Запад в хамстве из-за МС-21

Lenta.ruвчера в 11:27
РБК

Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

РБКвчера в 11:21
Коммерсантъ

Путин назвал хамством прекращение поставок из-за границы комплектующих для МС-21

Коммерсантъвчера в 11:30
ТАСС

Путин назвал хамством прекращение поставок из-за рубежа деталей для самолета МС-21

ТАССвчера в 10:53

Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБКвчера в 05:42
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Суд в Ленобласти арестовал актера по делу об убийстве

Суд в городе Кировске Ленинградской области отправил в СИЗО актера Юрия Яновского, которого задержали сотрудники уголовного розыска по подозрению в том, что он убил гражданина Таджикистана, а затем расчленил его тело и сбросил останки в реку Мгу.
ТАССвчера в 14:17
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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FT: В Великобритании могут заразить добровольцев для испытания вакцины

В Лондоне могут пройти первые в мире испытания вакцины от COVID-19, при которых добровольцев будут намеренно заражать коронавирусом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на участников проекта (FT).
Коммерсантъ18:43
12

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
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Дипломаты призвали США не бороться с российской вакциной от COVID-19

«Не пытайтесь преуменьшить значение конструктивного предложения президента Путина о проведении в скором времени онлайн-конференции высокого уровня для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском19:22