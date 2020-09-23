Россия возобновит авиасообщение с Беларусью, Казахстаном и Киргизией

В России официально возобновлено авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Беларусью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.