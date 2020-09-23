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Российская газета
Российская газета

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Путин назвал хамством отказ США поставлять детали для самолета РФ

URA.Ru13:42
Коммерсантъ

Путин назвал хамством прекращение поставок из-за границы комплектующих для МС-21

Коммерсантъ11:30
ТАСС

Путин назвал хамством прекращение поставок из-за рубежа деталей для самолета МС-21

ТАСС10:53
РБК

Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

РБК11:21
RT на русском

Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21

RT на русском11:09
Lenta.ru

Путин обвинил Запад в хамстве из-за МС-21

Lenta.ru11:27
РИА Новости

Путин назвал прекращение поставок деталей для МС-21 хамством

РИА Новости10:48

Госдума не поддержала возврат индексаций пенсий работающим пенсионерам

Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, которые предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Live2405:35
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Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53

Власти Калифорнии планируют запретить продажу машин с бензиновыми двигателями в 2023 году

Автомобильные выхлопы не должны быть причиной таяния ледников и подъема уровня океана Гэвин Ньюс, губернатор штата Калифорния Предварительно планируется, что полный запрет на продажу бензиновых авто на территории штата вступит в 2035 году.
Центральная Служба Новостей16:16

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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Россия возобновит авиасообщение с Беларусью, Казахстаном и Киргизией

В России официально возобновлено авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Беларусью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.
Хакасия-Информвчера в 23:55
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