Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
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Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.В источнике
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