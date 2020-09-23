Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Смотрите также
В Минске на акции протеста задержаны более десяти человек
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября
Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа
Пять стран ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
В крови рэпера Гулиева, устроившего ДТП, нашли наркотики
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой
В Казани жилье на первичном рынке может подорожать на 12%
Курс доллара на торгах превысил 77 рублей впервые с апреля
Путин призвал завершить реконструкцию консерватории в Петербурге
Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Мишустин выделил почти 2,6 миллиарда на выплаты семьям с детьми
Россия расширила санкционный список против Евросоюза
В Минске на акции протеста задержаны более десяти человек
Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
В крови рэпера Гулиева, устроившего ДТП, нашли наркотики
Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»
Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.В источнике
Подробнее о событии