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РБК
РБК

Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21.В источнике
Владимир Путин
Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла.
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Коммерсантъ

Путин назвал хамством прекращение поставок из-за границы комплектующих для МС-21

Коммерсантъ11:30
РБК

Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

РБК11:21
Интерфакс

Путин обвинил западных партнеров в «хамстве» из-за ситуации с МС-21

Интерфакс10:48
ТАСС

Путин назвал хамством прекращение поставок из-за рубежа деталей для самолета МС-21

ТАСС10:53
РИА Новости

Путин назвал прекращение поставок материалов для МС-21 хамством

РИА Новости10:48
RT на русском

Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21

RT на русском11:09
Известия

Путин счел хамством отказ Запада поставлять композиты для МС-21

Известия10:44

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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ЦРУ: операцией против Байдена руководит Москва

По данным американской разведки, в операции по внешнему влиянию на выборы в Соединенных Штатах Россия задействовала украинского депутата Андрея Деркача, который имеет связи в Конгрессе США, местных СМИ, Белом доме и даже с адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, пишет The Washington Post со ссылкой на доклад разведки.
Утро.ru08:48
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия10:25

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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