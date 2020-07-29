Коронавирус
Sputnik ТаджикистанПутин назвал ключевые требования к российской вакцине от коронавируса
Уверенность в вакцине от коронавируса нового штамма должна быть абсолютной, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. К главным требованиям Путин отнес эффективность и безопасность прививки от коронавируса.
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Уверенность в вакцине должна быть абсолютной. Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения о вакцинации от коронавируса.
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Пристрастие к определенным продуктам может говорить о заболевании
Ученые сделали вывод, что постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со здоровьем.
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Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
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Политика
Посольство РФ запросило данные о задержании россиян в Белоруссии
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РЕН ТВ 09:14
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 27 июля в 02:37
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Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
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Общество
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Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Происшествия
Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского
Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
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В Ростовской области коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 136 человек.
161.ru 03:52
Происшествия
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58
Общество
Ульяновские депутаты затеяли драку из-за плаката с надписью «Голубки»
Потасовка произошла из-за обвинений в гомосексуализме. Один из депутатов повесил плакат над фотографиями мужчин.
ПолитРоссия 10:12
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АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции
В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
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Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы
Военное обозрение 09:18
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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В Брянске организаторы онлайн-казино заработали 63 млрд рублей
В результате незаконной игорной деятельности организованной группы с октября 2014 года по май 2019 года злоумышленники получили доход на сумму свыше 63 миллиардов рублей.
БрянскToday 09:00
Хоккей
В КХЛ могут появиться клубы из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги за счёт появления клубов из других стран.
Metaratings 07:24
Политика
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РИА Новости 10:47
Общество
Бывшая сотрудница хабаровского телеканала «сливает» тайны руководства
Бывшая корреспондентка хабаровского телеканала «Губерния» Александра Теплякова пытается пиариться на теме протестов в городе.
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В Геленджике подвели итоги Черноморского питчинга дебютантов-2020
Победительница получила грант в размере 500 000 рублей и техническую поддержку Черноморской киностудии.
Краснодарские известия 10:05
Политика
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
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РИА Новости 08:05
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AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Футбол
Глушаков отклонил предложение «Ахмата» продлить контракт с клубом
Как стало известно "Газете.Ru", полузащитник Денис Глушаков отказался от предложения грозненского "Ахмата" продлить контракт с клубом.
Газета.Ru 08:14
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Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07