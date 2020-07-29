Уверенность в вакцине должна быть абсолютной. Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения о вакцинации от коронавируса.

Уверенность в вакцине от коронавируса нового штамма должна быть абсолютной, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. К главным требованиям Путин отнес эффективность и безопасность прививки от коронавируса.

Путин назвал ключевые требования к российской вакцине от коронавируса

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