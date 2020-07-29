Коронавирус

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанПутин назвал ключевые требования к российской вакцине от коронавируса

Уверенность в вакцине от коронавируса нового штамма должна быть абсолютной, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. К главным требованиям Путин отнес эффективность и безопасность прививки от коронавируса.
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Владимир Путин
Уверенность в вакцине должна быть абсолютной. Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения о вакцинации от коронавируса.
— Владимир ПутинФонтанка.Ру 08:25

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Путин озвучил главные требования к вакцине от коронавируса

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Путин: Уверенность в вакцине должна быть абсолютной

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Путин заявил о необходимости абсолютной уверенности в вакцине от COVID-19

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Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса

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Путин назвал ключевые требования к вакцине от COVID-19

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Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса

Lenta.ru08:15

Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса

Российская газета08:06
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
Здоровье

Пристрастие к определенным продуктам может говорить о заболевании

Ученые сделали вывод, что постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со здоровьем.
Миасский рабочий вчера в 23:30
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Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
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Политика

Посольство РФ запросило данные о задержании россиян в Белоруссии

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что российское посольство не располагает официальной информацией от компетентных органов о задержании граждан РФ.
РЕН ТВ 09:14
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 27 июля в 02:37
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия вчера в 02:23
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Политика

В Италии ЧС из-за коронавируса продлили до 15 октября

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что продление режима ЧС не означает введение очередных мер изоляции.
Интерфакс 10:31
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Происшествия

Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского

Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
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Здоровье

В Ростовской области выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом

В Ростовской области коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 136 человек.
161.ru 03:52
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Происшествия

Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58
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Общество

Ульяновские депутаты затеяли драку из-за плаката с надписью «Голубки»

Потасовка произошла из-за обвинений в гомосексуализме. Один из депутатов повесил плакат над фотографиями мужчин.
ПолитРоссия 10:12
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Путешествия

АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
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Армия и оружие

Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы

Военное обозрение 09:18
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Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Происшествия

В Брянске организаторы онлайн-казино заработали 63 млрд рублей

В результате незаконной игорной деятельности организованной группы с октября 2014 года по май 2019 года злоумышленники получили доход на сумму свыше 63 миллиардов рублей.
БрянскToday 09:00
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Хоккей

В КХЛ могут появиться клубы из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги за счёт появления клубов из других стран.
Metaratings 07:24
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
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Общество

Бывшая сотрудница хабаровского телеканала «сливает» тайны руководства

Бывшая корреспондентка хабаровского телеканала «Губерния» Александра Теплякова пытается пиариться на теме протестов в городе.
Antimaidan.ru 08:30
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Культура

В Геленджике подвели итоги Черноморского питчинга дебютантов-2020

Победительница получила грант в размере 500 000 рублей и техническую поддержку Черноморской киностудии.
Краснодарские известия 10:05
Армия и оружие

США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

ТАСС 10:37
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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Политика

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Футбол

Глушаков отклонил предложение «Ахмата» продлить контракт с клубом

Как стало известно "Газете.Ru", полузащитник Денис Глушаков отказался от предложения грозненского "Ахмата" продлить контракт с клубом.
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Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
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Транспорт

Пассажир упал на рельсы на «фиолетовой» ветке московского метро

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Самая спортивная из «Папиных дочек» снялась обнаженной

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Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

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