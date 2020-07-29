Коронавирус

Piter.tvPiter.tvПутин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса

Президент России Владимир Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса. Заявление он сделал на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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Владимир Путин
Уверенность в вакцине должна быть абсолютной. Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения о вакцинации от коронавируса.
— Владимир ПутинФонтанка.Ру 08:25

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