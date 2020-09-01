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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории

Президент РФ Владимир Путин назвал сторонников искажения истории коллаборационистами. Такое заявление в адрес соглашающихся с переписыванием истории сделал российский лидер во ходе Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.В источнике
Владимир Путин
Важно только понимать, что это очень актуально сегодня: мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, помнить события страшных военных дет. Это наш долг перед павшими, перед семейной историей и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями.
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин заявил
, что тех, кто соглашается с инициаторами «переписи истории» Второй мировой войны, можно назвать коллаборационистами.
Коммерсантъ07:16
Подробнее о событии
РБК

Путин назвал коллаборационистами соглашающихся с переписыванием истории

РБК06:27
ТАСС

Путин назвал коллаборационистами тех, кто соглашается с переписыванием истории войны

ТАСС05:29
RT на русском

Путин высказался против переписывания истории

RT на русском05:42
Российская газета

Президент объяснил, почему важно помнить о событиях Второй мировой войны

Российская газета05:40
Интерфакс

Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны

Интерфакс05:59
Lenta.ru

Путин назвал современных коллаборационистов

Lenta.ru05:27
РИА Новости

Путин: кому-то показалось, что из холодной войны они вышли победителями

РИА Новости05:34

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РИА Новости05:49
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