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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории

Президент РФ Владимир Путин назвал сторонников искажения истории коллаборационистами. Такое заявление в адрес соглашающихся с переписыванием истории сделал российский лидер во ходе Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.В источнике
Владимир Путин
Важно только понимать, что это очень актуально сегодня: мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, помнить события страшных военных дет. Это наш долг перед павшими, перед семейной историей и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями.
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин заявил
, что тех, кто соглашается с инициаторами «переписи истории» Второй мировой войны, можно назвать коллаборационистами.
Коммерсантъ07:16
Подробнее о событии
РИА Новости

Путин: кому-то показалось, что из холодной войны они вышли победителями

РИА Новости05:34
Газета.Ru

Путин назвал коллаборационистами тех, кто искажает историю войны

Газета.Ru07:06
Интерфакс

Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны

Интерфакс05:59
RT на русском

Путин высказался против переписывания истории

RT на русском05:42
Lenta.ru

Путин назвал современных коллаборационистов

Lenta.ru05:27
Комсомольская правда

Путин назвал коллаборационистами согласных с переписыванием истории

Комсомольская правда05:21
РБК

Путин назвал коллаборационистами соглашающихся с переписыванием истории

РБК06:27

Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками.
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