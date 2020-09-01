Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории
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Президент РФ Владимир Путин назвал сторонников искажения истории коллаборационистами. Такое заявление в адрес соглашающихся с переписыванием истории сделал российский лидер во ходе Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.В источнике
Важно только понимать, что это очень актуально сегодня: мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, помнить события страшных военных дет. Это наш долг перед павшими, перед семейной историей и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями.
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин заявил
, что тех, кто соглашается с инициаторами «переписи истории» Второй мировой войны, можно назвать коллаборационистами.
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