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Интерфакс
Интерфакс

Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны

"Часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, в газовых камерах; часть - использована в качестве рабов на принудительных работах, а часть, которая как бы по их понятиям была не нужна, предполагалось сослать за Урал, в Восточную Сибирь фактически на вымирание", - продолжил Путин.В источнике
Владимир Путин
Важно только понимать, что это очень актуально сегодня: мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, помнить события страшных военных дет. Это наш долг перед павшими, перед семейной историей и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями.
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Lenta.ru

Путин назвал современных коллаборационистов

Lenta.ru05:27
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Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны

Интерфакс05:59
RT на русском

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RT на русском05:42
ТАСС

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ТАСС05:29
РБК

Путин назвал коллаборационистами соглашающихся с переписыванием истории

РБК06:27
Комсомольская правда

Путин назвал коллаборационистами согласных с переписыванием истории

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