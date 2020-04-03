Энергетика

MetaratingsMetaratingsПутин назвал комфортную для России цену на нефть

По словам политика, Россия никогда не стремилась к тому, чтобы цены на энергоносители были слишком высокими или слишком низкими. «Наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель, и вот вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем», – сказал Путин.
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Путин назвал комфортную для России цену на нефть

RT на русскомвчера в 12:52

Путин назвал комфортную для России цену на нефть

URA.Ruвчера в 13:53

Путин назвал комфортную для России цену на нефть

Реальное времявчера в 13:52

Путин назвал комфортные для России цены на нефть

Аргументы и Фактывчера в 13:36

Путин назвал комфортную для России цену на нефть

Профильвчера в 14:36

Путин назвал комфортную цену нефти для России — $42 за баррель

BFM.ruвчера в 12:49

Путин назвал комфортную цену на нефть

Газета.Ruвчера в 12:41
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После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку

Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Эксперты перечислили сериалы и фильмы, которые россияне чаще всего смотрят в период самоизоляции.
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Уроки в школах будут длиться до 8 июня, то есть до старта основной волны ЕГЭ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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Ивановская больница с пациентами и персоналом закрыта на карантин

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За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
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По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
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В столице скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом.
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В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
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