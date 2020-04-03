Энергетика
MetaratingsПутин назвал комфортную для России цену на нефть
По словам политика, Россия никогда не стремилась к тому, чтобы цены на энергоносители были слишком высокими или слишком низкими. «Наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель, и вот вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем», – сказал Путин.
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Комментарии
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В Мурманске ликвидировали боевика, планировавшего совершить теракт
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Мурманске боевика, планировавшего теракт.
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Глава «Вектора»: Коронавирус перейдет в разряд сезонных заболеваний
После пандемии новый коронавирус станет обычным сезонным заболеванием, как вирус гриппа, считает генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, сообщает ТАСС.
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После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку
Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
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Макгрегор не сможет заменить Хабиба в бою с Фергюсоном
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Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции
Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции, поскольку это может улучшить качество ночного отдыха.
Футбол
Дзюбу в Испании назвали палачом и растиражировали его цитаты
Цитаты из резонансного прямого эфира Артема Дзюбы в инстаграме Тины Канделаки удостоились упоминания на сайте ведущего спортивного издания Испании Marca.
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Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
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«Балтику» включили в перечень системообразующих предприятий
Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Футбол
Артур Сагитов: «До сих пор пишут, что я пререкался с Бердыевым, но люди это придумывают»
Газете «БИЗНЕС Online» форвард объяснил уход из команды, рассказал о долгих беседах с Бердыевым, поделился ожиданиями от предстоящей работы с Леонидом Слуцким, а также вспомнил свои косяки в академии.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare будут проведены бесплатные выходные
Политика
Трамп захотел уволить инспектора, начавшего импичмент
Президент США Дональд Трамп в своем письме конгрессу уведомил, что намерен уволить гендиректора разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Здоровье
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
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Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Эксперты перечислили сериалы и фильмы, которые россияне чаще всего смотрят в период самоизоляции.
Общество
Глава Минпросвещения допустил продление занятий в школах до 8 июня
Уроки в школах будут длиться до 8 июня, то есть до старта основной волны ЕГЭ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Здоровье
Ивановская больница с пациентами и персоналом закрыта на карантин
Пациенты и медперсонал Ивановской областной больницы закрыты на карантин после положительных тестов на COVID-19 у 11 человек, среди которых двое сотрудников, передает РИА Новости.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Общество
Россия в борьбе с коронавирусом идет по оптимистичному сценарию
Россия в борьбе с коронавирусом сегодня идет по оптимистичному сценарию, заявила главный санитарный врач России Анна Попова 4 апреля в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
Общество
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях
Экономика
ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей
ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.
Общество
Россия приостанавливает авиарейсы по вывозу россиян из-за рубежа
Россия с полуночи субботы, 4 апреля, приостанавливает авиарейсы, которые организуются для вывоза россиян на родину.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Общество
В Челябинской области шестимесячный ребёнок заразился коронавирусом
В Челябинской области COVID-19 выявили у шестимесячного ребёнка.
Общество
Еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве
В столице скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.