По словам политика, Россия никогда не стремилась к тому, чтобы цены на энергоносители были слишком высокими или слишком низкими. «Наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель, и вот вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем», – сказал Путин.

Путин назвал комфортную для России цену на нефть

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