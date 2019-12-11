с чего всё началось

По словам Путина, Европарламент "чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны". Он подчеркнул, что резолюция ставит Советский Союз и нацистских агрессоров "на одну доску", что является "беспардонной ложью".

Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне

Космос SpaceX «затемнит» спутник, мешающий наблюдению за звездами Американская компания SpaceX планирует сделать менее ярким один из спутников связи Starlink, из-за которого астрономы не могут наблюдать за звездами.

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Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

Политика Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита» Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».

Политика Германия отвергла экстерриториальные санкции США Германия следит за дискуссиями в Вашингтоне по планам ввести санкции против участников проекта «Северный поток — 2» и отвергает экстерриториальные санкции США.

Общество Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Происшествия В поле в Подмосковье нашли обезглавленное тело мужчины Обезглавленное тело москвича обнаружено в поле недалеко от автобусной остановки в подмосковной деревне Никифорово, заведено дело об убийстве, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

Происшествия Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.

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Футбол Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.

Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.

Политика Песков опроверг слова Авакова про Суркова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова, что у российских участников "нормандского саммита" якобы "сдали нервы".

Здоровье В Саратовской области открыты два новых кабинета паллиативной помощи В Саратовской области с начала года в отделениях паллиативной помощи "пролечено" 2 042 человека, в том числе 50 детей и 1 538 граждан старше трудоспособного возраста.