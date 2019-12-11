Политика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне

По словам Путина, Европарламент "чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны". Он подчеркнул, что резолюция ставит Советский Союз и нацистских агрессоров "на одну доску", что является "беспардонной ложью".
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с чего всё началось

Путин назвал беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне

Президент России Владимир Путин раскритиковал действия Европарламента, пытающегося исказить правду о Великой Отечественной войне.
ТАСС09:03

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Путин назвал беспардонной ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

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Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Великой Отечественной войне

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Газета.Ru09:15

Попытки искажения истории Второй мировой продолжаются, заявил Путин

РИА Новости09:10

Путин счел беспардонной ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

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