Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны. Об этом сообщает ТАСС в среду, 11 декабря.
Читать в источнике
Комментировать690

Подробнее о событии

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Газета.Ru11:17

Путин назвал беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне

ТАСС09:03

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

Lenta.ru09:43

Путин счел беспардонной ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

РБК09:40

Путин назвал беспардонной ложью «антисоветскую» резолюцию Европарламента

Интерфакс09:23

Европарламент искажает правду о Великой Отечественной, заявил Путин

РИА Новости09:10

Путин заявил о «беспардонной лжи» в резолюции Европарламента о Второй мировой

Коммерсантъ10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Футбол

Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»

Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
РИА Новости 12:23
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости 10:06
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Российская газета вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
Гаджеты

Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G

SM News вчера в 05:25
Спорт

Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
РИА Новости 08:39
Общество

Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
РБК 12:45
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе

Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.
Rambler News Service 09:59
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ вчера в 15:47
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Футбол

«Млада-Болеслав» выкупила Татаева у «Краснодара»

Советский спорт 10:09
Космос

Новый марсоход займётся поиском жизни и соберёт геологическую коллекцию для передачи на Землю

XXII век 06:28
Политика

Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас у страны «нет армии, нет вооружений, и никогда не будет».
Коммерсантъ 08:46
Общество

В МИД РФ опровергли открытие центра русского языка в Тбилиси

В Тбилиси не будет открыт какой-либо новый центр русского языка и культуры, заверил грузинскую общественность замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
РЕН ТВ 12:23
Авто

Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин

Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Вечерний курьер 01:49
Здоровье

Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка

Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.
Москва 24 08:00
Политика

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
РИА Новости 09:36
Культура

Вышел тизер второго сезона «Содержанок»

Профиль вчера в 13:32
Экономика

Кипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров

Кипр является единственной иностранной юрисдикцией, чьи клиенты обладают существенным объемом активов на брокерском обслуживании, отмечает ЦБ: на его резидентов приходится 87% от общего объема активов, приходящихся на клиентов из иностранных юрисдикций.
РБК 11:51
Происшествия

Бывший главврач роддома Марина Сармосян пожаловалась на условия в СИЗО

Бывший главный врач московского роддома №27 Марина Сармосян, арестованная по обвинениям в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пожаловалась членам ОНК Москвы на тяжёлые условия в московском женском следственном изоляторе.
RT на русском 11:20
Музыка

«ВКонтакте» и BOOM назвали самые популярные треки 2019 года

Piter.tv 08:24
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на три матча за высказывания в адрес судей на матче чемпионата России против «Краснодара» (1:1). Уточняется, что на один из матчей Гончаренко дисквалифицирован условно.
Sportbox.RU 06:02
Политика

Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400

Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 11:50
Общество

Россияне считают справедливой зарплату ниже уровня среднего класса

Опрос Общественной палаты о справедливой зарплате показал, что россияне считают таковой сумму в 50 тысяч рублей.
ForPost 10:23
Экономика

Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества

Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Первый Тульский 06:36
Технологии

В США представили первый серийный экзоскелет Guardian XO

Военное обозрение 08:21
Общество

Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.
Rambler News Service 06:31
Происшествия

В Москве эвакуировали 14 судов из-за сообщений о минировании

Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается около двух недель. Первые угрозы поступили 28 ноября.
РБК 12:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное