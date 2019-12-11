Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны. Об этом сообщает ТАСС в среду, 11 декабря.

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

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