Политика
Lenta.ruПутин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой
Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны. Об этом сообщает ТАСС в среду, 11 декабря.
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Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Футбол
Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»
Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Гаджеты
Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G
Спорт
Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ
В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе
Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Футбол
«Млада-Болеслав» выкупила Татаева у «Краснодара»
Космос
Новый марсоход займётся поиском жизни и соберёт геологическую коллекцию для передачи на Землю
Политика
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас у страны «нет армии, нет вооружений, и никогда не будет».
Общество
В МИД РФ опровергли открытие центра русского языка в Тбилиси
В Тбилиси не будет открыт какой-либо новый центр русского языка и культуры, заверил грузинскую общественность замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Здоровье
Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка
Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
Культура
Вышел тизер второго сезона «Содержанок»
Экономика
Кипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров
Кипр является единственной иностранной юрисдикцией, чьи клиенты обладают существенным объемом активов на брокерском обслуживании, отмечает ЦБ: на его резидентов приходится 87% от общего объема активов, приходящихся на клиентов из иностранных юрисдикций.
Происшествия
Бывший главврач роддома Марина Сармосян пожаловалась на условия в СИЗО
Бывший главный врач московского роддома №27 Марина Сармосян, арестованная по обвинениям в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пожаловалась членам ОНК Москвы на тяжёлые условия в московском женском следственном изоляторе.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судей
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на три матча за высказывания в адрес судей на матче чемпионата России против «Краснодара» (1:1). Уточняется, что на один из матчей Гончаренко дисквалифицирован условно.
Политика
Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400
Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Общество
Россияне считают справедливой зарплату ниже уровня среднего класса
Опрос Общественной палаты о справедливой зарплате показал, что россияне считают таковой сумму в 50 тысяч рублей.
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Технологии
В США представили первый серийный экзоскелет Guardian XO
Общество
Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек
Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.
Происшествия
В Москве эвакуировали 14 судов из-за сообщений о минировании
Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается около двух недель. Первые угрозы поступили 28 ноября.