Политика

RT на русскомRT на русскомПутин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе. По его словам, в этой деятельности к наследникам пособников нацистов присоединились «некоторые вполне респектабельные международные институты и европейские структуры».
Читать в источнике
Комментировать893

Подробнее о событии

«Наш ответ на ложь — это правда»

Известия16:01

Путин: Россия правдой ответит на искажение фактов Второй мировой

РИА Новости09:10

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Газета.Ru11:17

Путин счел беспардонной ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

РБК09:40

Путин назвал беспардонной ложью «антисоветскую» резолюцию Европарламента

Интерфакс09:23

Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

RT на русском15:41

Путин назвал беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне

ТАСС09:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
Экономика

Финансирование БАМа и Транссиба в 2019 году сократится вдвое

В этом году РЖД получит лишь половину изначально предусмотренной суммы на модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Компания 03:17
Общество

Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
РБК 12:45
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского

Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru 10:32
Наука

У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
ИнфоСМИ 12:47
Политика

Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
RT на русском 15:03
Политика

Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения

Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
РИА Новости 15:40
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости 12:07
Авто

В 2021 году появится Lada Granta нового поколения

Известно, что главным инженером проекта новой версии Лады гранты назначен Василий Батищев.
МонаВиста вчера в 11:52
Политика

Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

РБК 07:22
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
РИА Новости 10:24
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»

Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
StarHit.ru вчера в 12:30
Происшествия

На Кубани разбился вертолет Ми-28

ТАСС 16:09
Авто

Mercedes-Benz представил новый GLA

Немецкий автопроизводитель после серии предрелизных тизеров наконец представил новое поколение компактного кроссовера GLA.
SpeedMe 08:59
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости вчера в 02:55
Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
Экономика

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
РИА Новости 14:24
Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

Piter.tv 01:32
Футбол

Гаттузо официально стал тренером «Наполи»

Парадоксальная перестановка на тренерском мостике «Наполи» завершена: вместо Карло Анчелотти, который вывел итальянскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, руководить будет Дженнаро Гаттузо, еще ничего не показавший как тренер.
Prognozist 12:26
Футбол

«Локомотив» вышел на матч с «Атлетико» в разных комплектах формы

На игру с испанцами москвичи вышли в разных комплектах формы. Футболисты надели зеленые футболки, что является частью домашней формы.
Sportbox.RU 15:43
Футбол

Шамиль Газизов: «Футбол для меня не игра. Это бизнес»

«Уфу» неспроста называют российским «Порту» или «Аяксом», так как каждый год клубу удается провернуть несколько крупных сделок с хорошей прибылью.
КП - Уфа вчера в 07:32
Культура

Зеленский и Заворотнюк возглавили топ запросов украинцев в Google

Rambler News Service 04:13
Общество

Праздничный стол на Новый год перестал быть главной статьей расходов

Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».
РБК 16:00
Шоу-бизнес

Актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Вечерняя Москва вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда

Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
Vologda-poisk.ru 08:39
Общество

Прощание с Лужковым пройдет 12 декабря в храме Христа Спасителя

Отпевание и прощание с Юрием Лужковым пройдет 12 декабря в храме Христа Спасителя.
Москва 24 03:11
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Газета.Ru 06:22
Происшествия

Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
REGNUM 06:32
Музыка

Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Газета.Ru 04:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное