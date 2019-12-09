Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Политика В Раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал запрос президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором попросил его сообщить, за сколько был продан сериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ.

Футбол Анчелотти попрощался с «Наполи» Итальянский специалист Карло Анчелотти попрощался с игроками и персоналом «Наполи».

Политика Зеленский призвал Европу сохранить санкции против России Разговор политиков состоялся накануне запланированного на 15-16 декабря заседания Евросовета в Брюсселе, в ходе которого представители стран-членов Евросоюза будут обсуждать целесообразность продления санкций против России.

Транспорт Движение на Крымском мосту могут закрыть на неделю Движение по Крымскому мосту могут ограничить с 18 по 25 декабря. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Происшествия Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.

Общество Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.

Шоу-бизнес Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.

Здоровье Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства «Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».