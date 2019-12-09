Политика
Газета.RuПутин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
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Армия и оружие
В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Энергетика
Польша после отказа от российского газа будет закупать его в США и ЕС
Варшава объявила, что будет покупать газ в Норвегии, Евросоюзе, а также в США и Катаре.
Политика
В Раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал запрос президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором попросил его сообщить, за сколько был продан сериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей
Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Футбол
Анчелотти попрощался с «Наполи»
Итальянский специалист Карло Анчелотти попрощался с игроками и персоналом «Наполи».
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Зеленский призвал Европу сохранить санкции против России
Разговор политиков состоялся накануне запланированного на 15-16 декабря заседания Евросовета в Брюсселе, в ходе которого представители стран-членов Евросоюза будут обсуждать целесообразность продления санкций против России.
Политика
Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский
Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у «Нафтогаза».
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Транспорт
Движение на Крымском мосту могут закрыть на неделю
Движение по Крымскому мосту могут ограничить с 18 по 25 декабря. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Экономика
Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара.
Общество
Россияне считают справедливой зарплату ниже уровня среднего класса
Опрос Общественной палаты о справедливой зарплате показал, что россияне считают таковой сумму в 50 тысяч рублей.
Происшествия
Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Общество
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Технологии
В Microsoft придумали, как отвадить пользователей от Windows 7
Корпорация Microsoft нашла способ ненавязчиво заставить пользователей Windows 7 перейти на 10 версию.
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Политика
Киев исправил текст коммюнике «нормандского саммита»
На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
Шоу-бизнес
Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли
Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.
Здоровье
Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства
«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Происшествия
Названа причина смерти ребенка в детском саду под Астраханью
Напомним, трагедия произошла 9 декабря этого года в одном из детских садов города Камызяка. Девочка не проснулась после тихого часа.
Политика
Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Политика
Законопроект об особом статусе Донбасса рассмотрят в Раде
Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что закон об особом статусе Донбасса продлят на один год.
Армия и оружие
МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов
Крупнейший схрон боеприпасов обнаружили сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Футбол
Худяков: в ЦСКА Гогуа получает в 10 раз больше, чем в «Тамбове»
Человек после шести туров работы с «Тамбовом» смог сделать невозможное — мы идём на втором месте по набранным очкам.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Транспорт
Вячеслав Володин рассказал о строительстве нового моста через Волгу
Принято решение о строительстве нового моста через Волгу. Об этом сообщил спикер Госдумы.