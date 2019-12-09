Политика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
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