Политика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
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Путин назвал беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне

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