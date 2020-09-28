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Российская газета
Российская газета

Путин назвал меры по поддержке спроса на жилье реально работающими

Президент России Владимир Путин считает, что принятые властями страны меры по поддержке спроса на жилье дают необходимый эффект. Такое мнение он высказал в понедельник на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.В источнике
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РБК

Путин призвал не допустить необоснованного роста цен на жилье

РБК14:22
RT на русском

Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья

RT на русском13:55
ТАСС

Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья

ТАСС12:56
Lenta.ru

Путин призвал больше строить в России

Lenta.ru13:26
Известия

Путин положительно оценил принятые меры по поддержке спроса на жилье

Известия12:59
Российская газета

Путин назвал меры по поддержке спроса на жилье реально работающими

Российская газета13:28
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Интерфакс13:19

В Москве индекс распространения коронавируса вырос втрое за три недели

Показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза, сообщила журналистам в понедельник руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
ТАСС12:25
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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США рассматривали с помощью коронавируса возможность войны с Китаем

Николай Мендкович поясняет: «Для ведения бактериологической войны против Китая американская армия уже давно рассматривала возможность использования коронавирусных инфекций, передающихся летучими мышами».
ToDay News Ufa02:59
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Минобороны Азербайджана показало видео удара по артиллерии Армении

Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало на своем официальном сайте видеокадры, на которых запечатлены артиллерийские удары по подразделениям ВС Армении в Агдеринском направлении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
ФАН12:05
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