Путин назвал меры по поддержке спроса на жилье реально работающими
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Президент России Владимир Путин считает, что принятые властями страны меры по поддержке спроса на жилье дают необходимый эффект. Такое мнение он высказал в понедельник на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.В источнике
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