Путин назвал меры по поддержке спроса на жилье реально работающими
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Президент России Владимир Путин считает, что принятые властями страны меры по поддержке спроса на жилье дают необходимый эффект. Такое мнение он высказал в понедельник на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.В источнике
С чего всё началось
Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья
Президент России Владимир Путин отметил эффект, который принесли меры поддержки строительства жилья. Об этом он заявил в понедельник на расширенном заседании президиума Госсовета.
ТАССвчера в 12:56
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