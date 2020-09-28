Президент России Владимир Путин считает, что принятые властями страны меры по поддержке спроса на жилье дают необходимый эффект. Такое мнение он высказал в понедельник на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.

С чего всё началось Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья Президент России Владимир Путин отметил эффект, который принесли меры поддержки строительства жилья. Об этом он заявил в понедельник на расширенном заседании президиума Госсовета. ТАСС вчера в 12:56