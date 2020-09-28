В театрах Москвы могут ввести оповещения о соблюдении масочного режима

Позднее театры, кинотеатры и концертные залы в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, смогли вернуться к работе с 1 августа при условии заполняемости зала не более чем на 50%.