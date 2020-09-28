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Российская газета
Российская газета

Путин назвал меры по поддержке спроса на жилье реально работающими

Президент России Владимир Путин считает, что принятые властями страны меры по поддержке спроса на жилье дают необходимый эффект. Такое мнение он высказал в понедельник на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.В источнике
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РБК

Путин призвал не допустить необоснованного роста цен на жилье

РБК14:22
RT на русском

Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья

RT на русском13:55
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Интерфакс13:19
Lenta.ru

Путин призвал больше строить в России

Lenta.ru13:26
Известия

Путин положительно оценил принятые меры по поддержке спроса на жилье

Известия12:59
ТАСС

Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья

ТАСС12:56
Российская газета

Путин назвал меры по поддержке спроса на жилье реально работающими

Российская газета13:28

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru12:03
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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известия13:42
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США рассматривали с помощью коронавируса возможность войны с Китаем

Николай Мендкович поясняет: «Для ведения бактериологической войны против Китая американская армия уже давно рассматривала возможность использования коронавирусных инфекций, передающихся летучими мышами».
ToDay News Ufa02:59
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На «Детском Евровидении» разгорелся скандал из-за ошибок в голосовании

По итогам отборочных выступлений для «Детского Евровидения» победу одержала 11-летняя София Феськова, которая и представит Россию на главном музыкальном соревновании в конце ноября.
Общественная служба новостейвчера в 18:11
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