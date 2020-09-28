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Российская газета
Российская газета

Путин назвал меры по поддержке спроса на жилье реально работающими

Президент России Владимир Путин считает, что принятые властями страны меры по поддержке спроса на жилье дают необходимый эффект. Такое мнение он высказал в понедельник на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.В источнике
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Известия

Путин положительно оценил принятые меры по поддержке спроса на жилье

Известия12:59
Газета.Ru

Путин положительно оценил меры поддержки строительства жилья

Газета.Ru13:33
Российская газета

Путин назвал меры по поддержке спроса на жилье реально работающими

Российская газета13:28
Lenta.ru

Путин призвал больше строить в России

Lenta.ru13:26
RT на русском

Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья

RT на русском13:55
ТАСС

Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья

ТАСС12:56
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Интерфакс13:19

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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Макрон посетит президента Литвы, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии

Президент Литвы вместе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая живёт в столице страны, намерены призвать лидера Франции Макроса стать посредником в разрешении политического кризиса в республике.
Первый Севастопольский11:28
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75% орбитального мусора оказались неизвестными объектами

Астрономы призывают к более регулярным и тщательным исследованиям орбитального мусора на больших высотах, чтобы помочь охарактеризовать местные объекты и лучше определить риски, связанные с активными спутниками, на данные которых ежедневно полагаются люди.
Популярная механика05:27

Ротару и Пугачеву состарили с помощью нейросети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@ alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посмотрел на предложенные журналистами телеканала НТВ снимки знаменитостей и рассказал, какие именно манипуляции с лицами Пугачевой и Ротару производили хирурги.
Невские Новости14:00

В Крыму помощника прокурора арестовали за торговлю амфетамином

Помощник прокурора Симферопольского района Крыма арестован по подозрению в сбыте психотропного вещества в крупном размере и покушении на мошенничество, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.
ТАСС11:55