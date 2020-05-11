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Газета.RuГазета.RuПутин назвал мнение врачей решающим в вопросе снятия ограничений

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил о том, что решающее слово при принятии решения по снятию ограничений будет оставаться за врачами. Трансляция мероприятия велась в эфире "России 24".
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Владимир Путин
Такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей, опираться на выверенную оценку уровня и степени возможных угроз. И решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам.
— Владимир ПутинРИА Новости 09:15

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