Такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей, опираться на выверенную оценку уровня и степени возможных угроз. И решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам.

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил о том, что решающее слово при принятии решения по снятию ограничений будет оставаться за врачами. Трансляция мероприятия велась в эфире "России 24".

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