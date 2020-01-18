Президент Владимир Путин в ходе общения с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против государственной материальной поддержки семей с детьми.

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Политика Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.