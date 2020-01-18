Политика
Московский КомсомолецПутин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми
Президент Владимир Путин в ходе общения с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против государственной материальной поддержки семей с детьми.
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Гаджеты
Find X2 от OPPO получит QHD+ экран с частотой обновления 120 Гц
6,5-дюймовый экран для будущего флагмана Орро будет производить компания Samsung, которая заявляет о поддержке ее OLED-панелью разрешения QHD+ (1,44 тысячи на 3,168 тысячи пикселей).
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Политика
МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы
Политика
Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине
Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.
Теннис
Россиянин Андрей Рублев выиграл второй теннисный турнир подряд
Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира серии ATP в австралийской Аделаиде.
Футбол
Футболист Баду заявил о готовности умереть за «Спартак»
Защитник московского «Спартака» Малькольм Баду обратился к болельщикам команды.
Футбол
Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом
Культура
Герой «Симпсонов» Апу лишится своего неповторимого голоса
Актёр Хэнк Азариа заявил, что больше не будет озвучивать героя сериала «Симпсонов» Апу после критики в адрес индийца.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Армия и оружие
Безопасное разминирование: работу робота-сапера «Скарабей» в Сирии показали на видео
Для проведения саперных и разведывательных работ российские военнослужащие в Сирии используют инженерных роботов, в числе которых «Скарабей» и «Сфера».
Наука
Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью
Политика
ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам
С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
Происшествия
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником
Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Политика
Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова
Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева станцевала с Игорем Николаевым на его юбилее
Российский певец, народный артист России Игорь Николаев отметил свой 60-летний юбилей.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ
Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, а в продажу Skoda Karoq поступит в комплектациях Ambition и Style.
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Общество
Синоптики прогнозируют тепловую аномалию в ближайшие дни
Среднесуточные температуры в Москве и Петербурге составят - 4 градуса.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Политика
Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства
Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ
Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
Происшествия
Московский школьник избил учительницу из-за наушников
Общество
В России зафиксирован первый случай смерти из-за снюса
В России зафиксирован первый случай смерти из-за употребления снюса. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Технологии
Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.