Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми

Президент Владимир Путин в ходе общения с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против государственной материальной поддержки семей с детьми.
Читать в источнике
Комментировать684

Подробнее о событии

Путин назвал «моральными уродами» противников поддержки семей с детьми

РБК10:10

Путин назвал моральными уродами выступающих против поддержки семей с детьми

Lenta.ru09:07

Путин назвал «моральными уродами» противников поддержки семей с детьми

Известия09:25

Путин назвал «моральными уродами» выступающих против поддержки семей с детьми

ТАСС09:16

Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми

Московский Комсомолец09:07

Путин назвал «моральными уродами» выступающих против господдержки семей с детьми

Коммерсантъ09:46

Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами

РИА Новости09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:33, Ашберн

Кого Путин назвал моральными уродами

Вести.UZ09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

REGNUM 14:13
Гаджеты

Find X2 от OPPO получит QHD+ экран с частотой обновления 120 Гц

6,5-дюймовый экран для будущего флагмана Орро будет производить компания Samsung, которая заявляет о поддержке ее OLED-панелью разрешения QHD+ (1,44 тысячи на 3,168 тысячи пикселей).
Faktom 09:11
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Lenta.ru 16:06
Политика

МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы

Пятый канал вчера в 18:22
Политика

Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине

Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.
РИА Новости 14:25
Теннис

Россиянин Андрей Рублев выиграл второй теннисный турнир подряд

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира серии ATP в австралийской Аделаиде.
Ruposters.ru 08:38
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
Футбол

Футболист Баду заявил о готовности умереть за «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Малькольм Баду обратился к болельщикам команды.
RT на русском 10:27
Футбол

Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом

Спорт-Экспресс 17:35
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Известия 00:27
Культура

Герой «Симпсонов» Апу лишится своего неповторимого голоса

Актёр Хэнк Азариа заявил, что больше не будет озвучивать героя сериала «Симпсонов» Апу после критики в адрес индийца.
News.ru 10:02
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости вчера в 07:50
Армия и оружие

Безопасное разминирование: работу робота-сапера «Скарабей» в Сирии показали на видео

Для проведения саперных и разведывательных работ российские военнослужащие в Сирии используют инженерных роботов, в числе которых «Скарабей» и «Сфера».
ТК Звезда 15:01
Наука

Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью

Naked Science вчера в 04:24
Политика

ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.
Газета.Ru 06:07
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 12:56
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам

С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
МедиаЗавод вчера в 06:50
Происшествия

Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником

Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Lenta.ru 13:30
Политика

Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова

Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Политическая Экспертиза вчера в 09:34
Шоу-бизнес

Алла Пугачева станцевала с Игорем Николаевым на его юбилее

Российский певец, народный артист России Игорь Николаев отметил свой 60-летний юбилей.
Вечерняя Москва 08:27
Происшествия

Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Lenta.ru 10:38
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ

Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, а в продажу Skoda Karoq поступит в комплектациях Ambition и Style.
32CARS.ru вчера в 07:19
Футбол

Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 11:59
Общество

Синоптики прогнозируют тепловую аномалию в ближайшие дни

Среднесуточные температуры в Москве и Петербурге составят - 4 градуса.
РЕН ТВ 12:36
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Политика

Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства

Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.
RT на русском 13:51
Хоккей

Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ

Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
RT на русском 10:40
Происшествия

Московский школьник избил учительницу из-за наушников

Газета.Ru вчера в 10:13
Общество

В России зафиксирован первый случай смерти из-за снюса

В России зафиксирован первый случай смерти из-за употребления снюса. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Телеканал ОТВ вчера в 11:26
Технологии

Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
ToDay News Ufa 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное