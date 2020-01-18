Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми. В субботу Путин приехал в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.
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Владимир Путин
Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государств в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды.
— Владимир ПутинРИА Новости 09:02

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Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами

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