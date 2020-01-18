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РИА НовостиПутин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми. В субботу Путин приехал в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.
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Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государств в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды.
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