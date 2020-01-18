Политика
Московский КомсомолецПутин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми
Президент Владимир Путин в ходе общения с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против государственной материальной поддержки семей с детьми.
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Общество
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Хоккей
Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд
Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Политика
Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова
Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Кино
Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»
Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
Происшествия
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником
Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Общество
Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии
Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
Политика
Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей
Фрунзенский районный суд заключил под стражу жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей — шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Здоровье
Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Гаджеты
Никакого Android, только хардкор. Стартовали поставки смартфона на Linux для самых отважных
Общество
В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
Футбол
Лэмпард проиграл Брюсу впервые за 19 матчей в АПЛ
Всего Лэмпард провел против Брюса 19 матчей: 14 побед, четыре ничьих и одно поражение.
Наука
Задержать менопаузу у женщины могут регулярные занятия сексом
Авто
Стали известны комплектации кроссовера Skoda Karoq в России
Авто, приходящий на смену Skoda Yeti будет укомплектован двумя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым 110-сильным «атмосферником» в комплекте с передним приводом 1,4-литровым турбомотором на 150 л.с.как с передним так и с опциональным полным приводом.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Шоу-бизнес
Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди
Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.
Технологии
Amazon позволит покупателям расплачиваться ладонями вместо карт
Amazon предполагает, что во время первого использования терминалов люди отсканируют ладони и привяжут биометрические данные к своему банковскому счету, утверждают источники.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение
Роспотребнадзор дал рекомендации, согласно которым детям, беременным женщинам, пожилым людям и людям, имеющим ряд заболеваний, следует воздержаться от купания в проруби на Крещение.
Общество
Павел Дуров был допрошен американским судом
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Общество
В Китае зафиксирована рекордно низкая рождаемость
Рождаемость в Китае упала до минимальных значений за последние 70 лет.