Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми

Президент Владимир Путин в ходе общения с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против государственной материальной поддержки семей с детьми.
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Путин назвал «моральными уродами» противников поддержки семей с детьми

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