Президент Владимир Путин в ходе общения с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против государственной материальной поддержки семей с детьми.

Космос Маск назвал трагедией каждый будущий запуск новой ракеты NASA Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сравнил с трагедией ситуацию с запусками перспективной ракеты NASA, которая пока носит рабочее название SLS.

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Общество В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Общество Жители Латвии возмутились из-за русского языка Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.