Политика
Московский КомсомолецПутин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми
Президент Владимир Путин в ходе общения с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против государственной материальной поддержки семей с детьми.
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Армия и оружие
В США показали изнутри самолет «Судного дня»
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Политика
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Космос
Маск назвал трагедией каждый будущий запуск новой ракеты NASA
Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сравнил с трагедией ситуацию с запусками перспективной ракеты NASA, которая пока носит рабочее название SLS.
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Общество
В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения
По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева станцевала с Игорем Николаевым на его юбилее
Российский певец, народный артист России Игорь Николаев отметил свой 60-летний юбилей.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Футбол
Бэйл вновь уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча «Реала»
Вингер «Реала» Гарет Бэйл в очередной раз уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча.
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Авто
В 2021 году выйдет «Русский Прадо» от УАЗа
Важно: производство UAZ Patriot Antarctic Edition стартует на УАЗе в марте этого года.
Политика
В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы
Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский прокомментировал публикацию Минобороны России архивных документов к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков Красной армией.
Биатлон
Россия стала четвертой в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону
Сборная Франции по биатлону финишировала первой в мужской эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Спорт
Антидопинговое агентство Великобритании не собирается передавать пробы Мо Фара по делу его тренера
Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) не намерено передавать в ВАДА пробы бегуна Мо Фара в рамках дела его бывшего тренера Альберто Салазара.
Политика
Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова
Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
Наука
Некоторые волчата смогли выполнить команду «апорт»
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Общество
Жители Латвии возмутились из-за русского языка
Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.
Происшествия
Экс-глава СНБ в декабре стрелял в своей квартире, заявили в СК Армении
Экс-глава СНБ Армении Георгий Кутоян, тело которого нашли в пятницу в Ереване, еще в декабре беспорядочно стрелял по стенам своей квартиры, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян, ссылаясь на данные следствия.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании
Сколько продлится похолодание, пока неизвестно.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail.
Происшествия
Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.